中和高中生課堂訪菜市場 集結成書記錄庶民文化

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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市中和高中將課堂搬到菜市場，讓學生在買菜、討價還價及索葱要薑下，讓語文學習走入真實生活進行「文學與生活」多元學習，並集結為一本記錄庶民文化的雜誌書。

「文學與生活是108課綱之後才有的多元選修課程，她們就思考是否要學生去迺菜市場」，中和高中國文老師林珈沂這樣說，有了這個小火花，她與老師楊岱蓉在授課規劃上花了不少心思，並在水牛書店負責人劉昭儀協助下，這個構想逐漸形成。

在師生不斷腦力激盪下，除了正常上課時間，也在第8節課找來學生再審視訪問，讓生活就是教室，菜市場成為文化觀察基地的課程成形了，決定走進煩囂喧鬧市場，以鏡頭與筆觸記錄攤販與日常，最終集結為一本記錄庶民文化的雜誌書。

課程主題圍繞「菜市場」，學生們分組實地踏查、訪談職人，以攝影與文字創作，建構包括菜市場的人情教室、色彩教室、職人的百寶教室、匠心教室、味蕾與文化教室、菜市場觀察教室等專題。

這個課程規劃送進教務處，大膽而有趣的內容就吸引了校方重視。中和高中教務主任陳玉芳今天向中央社記者表示，文學與生活是在教學生寫作，但國文老師在教學上，卻很少用比較創新，真正帶學生去觀察，把所見、所聞、所感受的一切書寫下來的教學方式。

陳玉芳表示，新課綱重視實踐，這樣的做法也很符合素養導向的教學，校方對此很支持，不僅提供資源，包含最後撰寫成為雜誌書的編排、校對、排版、審稿，甚至印製及辦發表會，校方都是全力支援。

有了校方支持，林珈沂及楊岱蓉也開始踏查合適且安全的市場，最後擇定位於土城區的學府市場。在採訪及編輯教學上，透過作家林立青找上劉昭儀協助，劉昭儀得知就一口答應，接下來就是實戰篇了。

楊岱蓉告訴中央社記者，第一次走出校園的時候是今年3月間，大家約在當天早上7時50分左右在市場前集合。其實，早在上課前，她們就先走過好幾遍，並分析可能的路線，以及環境適不適合學生採訪。

面對青澀的學生攀談，各攤販的反應都不一樣。楊岱蓉表示，有些攤商比較熱情的，很願意跟同學聊天，但也有的攤販比較忙於生意，這樣同學們就要繼續去找到有緣的店家進行訪談。

林珈沂說，學生們可能很少逛菜市場因而對菜市場的印象是模糊的，實際上場時也不知道要從何開始，也不太敢去跟攤販互動。此時，劉昭儀實地買起菜，帶著學生們去跟攤販聊天，跨出了第一步。雖然學生試著找陌生的攤販聊天，有的失敗，有的是成功的，但在觀察市場人生百態上，對他們來講，都是很新鮮的事情。

結果，劉昭儀應該也是滿手戰利品，回家加菜了。而這群來自1年級各班共28名學生，從買魚、買菜及討價還價及索葱要薑下，實際領略了庶民日常。

林珈沂告訴中央社記者，學生可能被拒絕，但對學生來講，這個經驗蠻難忘的，有學生去訪問挽面老婆婆，但這名老婆婆就是硬不給拍照，雖然蠻可惜的，但畢竟他們嘗試了、受挫了，也算是成功了吧。學生們對傳統市場印象是老舊、髒亂、濕滑及機車亂竄，但與超市不同的是，他們領略了傳統市場的人情味。

師生們連日迺菜市場走跳，繼而努力形訴於圖文，最終成果在6月13日發表雜誌書「嘿！我們把學校搬到菜市場啦」。

劉昭儀笑說，一開始，她對於要帶高中生進入市場感到緊張，但學生們以自信態度、自然互動迅速擄獲市場人心，「市場不只是大人習慣的日常，也可以是年輕人充滿善意與溫度的生活場域。」

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陳玉芳表示，在老師用心付出下，菜市場忽然成了一間教室。它沒有講桌，卻有上百個攤位可供選讀；它沒有課綱，卻充滿語言聲響與交易節奏。師生們跳脫傳統框架，讓語文學習不只是看字，而是看懂人與生活的交織。

中和高中校長劉淑芬指出，這雜誌書不僅是師生寫作的結晶，更是他們觀察與傾聽的歷程，蘊含著教育現場素養導向教學的努力與心血。學生們用一篇篇細膩描繪，刻畫出對土地、文化與人的真切關懷，令人感動。（編輯：戴光育）1140615

新北市中和高中將課堂搬到菜市場，老師林珈沂（圖）與楊岱蓉共同授課「文學與生活」，以創新方式讓語文學習走入真實生活。（校方提供）中央社記者王鴻國傳真 114年6月15日

新北市中和高中將課堂搬到菜市場，老師林珈沂與楊岱蓉（圖）共同授課「文學與生活」，早在上課前，她們就先走過好幾遍市場，並分析可能的路線，以及環境適不適合學生採訪。（校方提供）中央社記者王鴻國傳真 114年6月15日