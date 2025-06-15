蔡其昌包場看不見的國家 盼台灣勇敢前行身影被看見

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）美國導演葛靜文執導的紀錄片「看不見的國家」正上映，民進黨立委蔡其昌今天包場，邀300觀眾一起欣賞，讓大家透過紀錄片看見歷史轉折及台灣在世界舞台上勇敢前行身影。

美國導演葛靜文（Vanessa Hope）所執導紀錄片「看不見的國家」，以貼近觀察方式，記錄台灣首位女性總統蔡英文自競選、執政至卸任8年歷程；影片聚焦台灣由威權體制邁向民主制度轉型過程，並呈現性別平權與同婚合法化等重要改革。

這部紀錄片13日起在全台上映，蔡其昌今天特別在台中老虎城威秀影城舉辦電影包場，邀請300名觀眾一同觀影。

蔡其昌表示，這是一部沉重卻極具感動的紀錄片，透過電影，讓大家理解台灣歷史，知道是從哪裡來、又該走向何方，更看見過去8年來，前總統蔡英文如何堅定守護台灣、引領國家前行。

蔡其昌提到，許多人仍記得台灣棒球選手陳傑憲在國際比賽中比出的手勢，與電影名稱「看不見的國家」呼應，雖然在國際現實中，台灣難以被完整呈現，但大家仍努力讓世界看見台灣的存在與價值。

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蔡其昌強調，民主自由得來不易，過去是前人拚命努力爭取，今天則是如同電影所說，要由每一名台灣人共同守護；不論身處哪個領域，每個人都可為台灣的民主與未來盡一份心力，讓台灣堅定走向世界。

蔡其昌也誠摯邀請更多民眾進戲院觀賞這部作品，一同回顧台灣近年歷史轉折，看見這個島嶼堅持民主價值、在世界舞台上勇敢前行身影。（編輯：陳仁華）1140615