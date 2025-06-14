台灣芒果、番石榴叩關歐盟 農業冷鏈技術助攻海運

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（中央社記者江明晏台北14日電）台灣芒果與番石榴獲准輸入歐盟，海運業者表示，台灣水果外銷各國行之有年，採空運抑或海運，關鍵在水果身價與市場需求，而海運因運送時間長，更仰賴農業專業知識和冷鏈物流技術。

農業部13日宣布，台灣芒果與番石榴獲准輸入歐盟。近幾年，台灣農漁產品陸續拓展外銷市場，除了檢疫獲肯定，逐步建置的冷鏈物流系統，也是協助外銷的利基。

農業部表示，台灣屬於東方果實蠅及瓜實蠅等檢疫有害生物疫區，以往芒果及番石榴等果實蠅寄主無法直接輸銷歐盟；不過，動植物防疫檢疫署開發的蒸熱處理技術，芒果已可長期輸銷日本、韓國、澳洲及紐西蘭，番石榴則透過冷藏檢疫處理已輸銷美國、加拿大，確認相關檢疫處理確實可以有效殺滅歐盟國家關切的果實蠅類病蟲害。

面對歐洲市場地處遙遠、運輸時間長等挑戰，冷鏈物流成為關鍵技術。海運業者對中央社記者表示，台灣水果外銷早有多年基礎，但隨著目標市場擴展至歐洲與美洲，冷鏈配送穩定度與催熟控制成為保障品質的核心。

海運業者指出，海運能大量運送，但時間長，業主通常會提前採收水果，並在冷藏艙內控制溫度、濕度與熟成速度，「到港時水果也會是剛剛好的狀態」。

海運業者表示，水果會經過低溫催熟處理，避免在運送過程中腐敗，同時也會透過藥劑噴灑防止病蟲害滋生，這些作業都需依據不同品種與市場需求細緻調整，不過，水果運送在整體海運市場占相當低的比例。

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業者指出，空運通常是單價較高、對保存敏感的水果，例如草莓、水蜜桃等，因為價格高貴，才能負擔更高的運費，而易損傷特性，也必須仰賴快速到貨的空運。

業者認為，台灣芒果、番石榴如果銷往歐盟，通常會透過海運，船期大概要20多天，更仰賴農業催熟和冷鏈物流等技術，也要看市場需求與通路而定，像是台灣有些高品質的芒果是透過空運送往日本銷售，但如果是一般超市販售的芒果，多是透過海運。（編輯：林克倫、萬淑彰）1140614