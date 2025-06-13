水溝也能發電 環境友善得獎作品創意又實用

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）環境部「2024-2025環境關懷友善設計競賽」得獎名單今天揭曉，產品設計組第1名是「超低落差微型水力發電」，即使在水溝也安裝使用，具創意又實用。

「超低落差微型水力發電」由廣太綠能股份有限公司設計，廣太綠能表示，這項產品自113年推出以來，因為採用模組化設計，可減少土木設施及適應不同的發電環境，只要有1.2公尺落差的溝渠就可以裝設，目前已經在花蓮、高雄等多處安裝，確實可以達到水資源再利用和綠色能源的目標。

概念設計組第1名的作品是「H2Oreuse淋浴前期冷水利用智慧淋浴系統」，可將洗澡時等待熱水前浪費掉的冷水留存使用。

環境部表示，許多作品與循環經濟及氣候變遷、能源等有關，例如，產品組第2名是用廢棄漁網，回收製成不需工具就可自由搭配更換顏色的「Hibāng山林系全循環眼鏡」；改造台電廢棄瓷套管並用於百年祭典的「永心燈」獲得產品組第3名。

概念設計組第2名，是利用鳳梨廢料做成地膜及果蔬袋的「鳳梨纖維永續農業模組」；第3名是加入回收玻璃，希望可以引導小海龜回到大海的「海龜消波塊」。

環境部安排業界的媒合會，希望能透過業界與作者們的交流，有機會讓「概念設計組」的作品成為產品。

另外，為了鼓勵「減碳」及「減塑」，環境部今年增設「減碳特別獎」及「減塑特別獎」。

減碳獎由雲林縣環保局藉產官學合作開發，專為台灣宮廟設計，提升紙錢運輸效率，達到減少碳排放的APP「靈界存摺」獲得。

減塑獎頒給點睛設計有限公司攜手台灣玩具圖書館、綠腳印國際與台塑生醫，將損壞玩具再製的「re-ing甜點露露椅」，這項產品3年來銷售近萬件，共減少約15公噸塑膠新料與225公噸碳排放，產品並可完全回收再生。

為了鼓勵民眾發揮創意來改善環境問題，環境部自民國103年起，每2年舉辦「環境關懷友善設計競賽」，這次是第6屆，一共有1262件作品參賽。

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環境部將辦理這次獲獎作品巡迴免費展覽，北區首展自7月4日起至8日在松山文化創意園區創意空間展出；中區於7月10日至14日在文化部文化資產局展出；南區於7月17日至27日在高雄國立科學工藝博物館展出。

環境部推出「作品人氣票選」活動，邀請民眾在展覽期間針對作品票選出最佳人氣獎，每天在現場針對投票民眾還有提供限量的參加獎，歡迎共襄盛舉。（編輯：管中維）1140613