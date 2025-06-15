北市麵店一氧化碳中毒4人不適 疑瓦斯燃燒不完全

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）台北市大安區安和路二段7某間牛肉麵店今天發生一氧化碳中毒案，警消獲報到場協助4名員工送醫治療，幸無大礙，初查疑為自行試煮料理時，使用瓦斯燃燒不完全所致。

警消中午12時58分獲報，指大安區安和路二段74巷某間牛肉麵店疑似發生一氧化碳中毒事件，有4人身體不適，立即出動消防車2輛、救護車4輛和13人到場救援。

轄區台北市警察局大安分局安和路派出所透過新聞稿說明，經查案發餐廳案當時尚未營業，員工25歲邱女、33歲王男、37歲陳男、33歲高男自行試煮料理時，察覺身體產生不適狀況，所以通報警消求助。

其中，邱、王2人身體不適情形較嚴重，先行協助送萬芳醫院治療；陳、高2人不適狀況較輕微，隨後送往國泰醫院治療。

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台瓦公司於下午1時24分到達現場，並與消防人員一起檢查案址及周遭情況，均無其他異狀，初步研判應為使用瓦斯燃燒不完全所致。

大安分局呼籲，使用相關瓦斯器材，應保持通風，一氧化碳主要是因為瓦斯燃燒不完全而產生，如果是通風不良的場所，應該選擇檢驗合格有強制排氣功能的器材， 隨時提高警覺，確保安全。（編輯：張銘坤）1140615