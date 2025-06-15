台南水道博物館打造林蔭涼道 學生樂團演出添詩意

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南山上花園水道博物館利用多年時間將廣場綠美化，打造林蔭涼道，今天邀山上國小薩克斯風樂團演出，吸引不少民眾駐足聆賞，並以悠揚樂聲向遊客推薦夏日休憩好所在。

山上國小校長蘇耿義告訴中央社記者，山上國小從3年前開始推動薩克斯風課程，現有9名樂團成員，利用每週三社團時間練習，如今也開始見到成果，為回饋地方及增加學員演出經驗，特別與水道博物館合作安排表演。

蘇耿義指出，演出過程中，小朋友們展現出高度專注與純熟技巧，演奏出一首首富含情感旋律樂曲，不僅吸引現場遊客駐足聆聽，更獲得熱烈掌聲與讚賞。

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館方人員表示，6月正值炎炎夏日，園區歷經約5年綠美化努力，將原本在夏季相當炎熱的廣場環境，打造成林蔭涼道，在這片志工親手種植花草樹木組成的綠意中，透過音樂加持，為園區午後時段增添詩意氛圍，也向遊客推薦可以悠閒度過午後時光好地點。

館方人員指出，未來將持續與在地學校合作，推動文化藝術進入公共空間，透過音樂、展演與教育活動，讓博物館成為生活一部分，也成為地方學童實現夢想的舞台。（編輯：陳仁華）1140615