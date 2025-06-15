詩人鄭愁予曾駐校 東海大學：他讓學生在生活看見詩

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）詩人鄭愁予辭世，享壽91歲，由於鄭愁予曾是東海大學駐校詩人，校方今天表示，後續將規劃相關紀念活動與詩作展覽，延續鄭愁予對文學與教育的深遠貢獻。

東海大學發布新聞稿表示，鄭愁予曾任東海大學駐校詩人與榮譽講座教授，他的身影常見於文理大道之間，或於文學院一隅與學生促膝而談；他不只是教詩的人，更是一位讓年輕人「在生活中看見詩」的啟蒙者。

東海大學形容鄭愁予以溫潤語調與浪漫氣質，引導學子在日常中發掘詩意，讓詩歌從象牙塔走入人心，也將博雅教育的靈魂寫進校園肌理。

對東海而言，鄭愁予不是過客，而是風格的種子。他的詩句「我不是歸人，是個過客」，曾寫下遊子情懷；如今，詩人遠行，卻早已在東海扎下文化深根。

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東海大學校長張國恩表示，鄭愁予是東海人文精神象徵之一，他以詩為筆，開啟世代青年對語言、對美、對生命的凝視與追問，他的離去，是一位文化燈塔的熄燈，更是一盞記憶長明的開始；後續將規劃相關紀念活動與詩作展覽，延續鄭愁予對文學與教育的深遠貢獻。

鄭愁予在台灣最後一份教職，正是東海大學。當年他長期居住於校園一隅的平房宿舍，如今依然靜靜佇立樹影婆娑之間，成為校園中一處低語記憶地景；他常在此讀書、寫詩、對話、沉思，也與多位藝術家交誼甚篤，其中古典玫瑰園創辦人黃騰輝便常至其舍中與他深談詩與人生，兩人對話成為東海人文精神一段佳話。（編輯：陳仁華）1140615