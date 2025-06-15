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鄭愁予辭世享年91歲 詩句「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」傳世

2025/6/15 20:34（6/15 21:12 更新）
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詩人鄭愁予2018年將以澎湖為背景創作的詩作「老水手」授權給澎湖縣文化局，讓詩作以公共藝術形式在港區呈現。（中央社檔案照片）
詩人鄭愁予2018年將以澎湖為背景創作的詩作「老水手」授權給澎湖縣文化局，讓詩作以公共藝術形式在港區呈現。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王寶兒台北15日電）曾於詩作「錯誤」中寫下「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」著名詩句，詩人鄭愁予（本名：鄭文韜）於美國時間13日辭世，享耆壽91歲。

詩人蕭蕭今天向中央社記者轉述鄭愁予

鄭愁予

  • 本名：鄭文韜
  • 出生：1933年12月4日
  • 出生地：中國山東濟南
  • 作品：出版詩集「夢土上」、「窗外的女奴」、「衣缽」、「燕人行」、「雪的可能」、「刺繡的歌謠」、「寂寞的人坐著看花」等
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弟媳婦林彩桂訊息，指鄭愁予於美國時間6月13日凌晨4時44分因心臟衰竭逝世。
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鄭愁予1933年12月4日生於山東濟南，1949年舉家來台，1967年曾應邀赴美參加愛荷華大學「國際作家寫作計畫」（IWPG）。

鄭愁予出版有詩集「夢土上」、「窗外的女奴」、「衣缽」、「燕人行」、「雪的可能」、「刺繡的歌謠」、「寂寞的人坐著看花」等。（編輯：蕭博文）1140615

#鄭愁予
#心臟衰竭
#蕭蕭
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