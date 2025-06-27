不可能的任務作曲家西夫林辭世 享壽93歲

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2018年，西夫林贏得奧斯卡終身成就獎，由老牌影星克林伊斯威特（Clint Eastwood）頒獎。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1140627

西夫林也憑藉電影音樂作品獲得6項奧斯卡金像獎（Oscars）提名，其中包括為保羅紐曼（Paul Newman）主演的「鐵窗喋血」（Cool Hand Luke）配樂。

這首配樂為西夫林贏得兩座葛萊美獎（Grammy Award），他還曾以另外兩張專輯獲得兩座葛萊美獎。

西夫林回憶道，當時蓋勒說，他要的配樂是「當觀眾跑到廚房拿可口可樂，遠遠聽到電視播出主題曲時就會說，哦，這是虎膽妙算」。

西夫林在2015年接受美國全國公共電台（NPR）專訪時表示，蓋勒希望他做出「令人興奮、充滿希望，但又不會太沉重的主題曲」，並且可預示接下來的動作場面。

在好萊塢，電視劇製作人蓋勒（Bruce Geller）邀請西夫林為他的1966年影集「虎膽妙算」和1969年偵探連續劇「洋場私探」（Mannix）配樂。

西夫林是一位備受尊敬的國際管弦樂團指揮和爵士鋼琴家。年輕時愛抽菸斗，後來戴上眼鏡，頂著一頭銀髮。

西夫林為1960年代電視影集「虎膽妙算」（Mission: Impossible）配樂，後來由湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的「不可能的任務」系列電影主題曲沿用。

西夫林的兒子萊恩（Ryan Schifrin）向多家娛樂產業媒體證實父親過世。

法新社報導，西夫林出生於阿根廷，作品豐富多樣，融合了古典音樂和交響樂的訓練薰陶，加上爵士樂和現代音樂的元素。他曾為約100部電影配樂，其中有些是他們那世代最著名的電影。

（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國媒體報導，著名作曲家拉羅‧西夫林（Lalo Schifrin）今天辭世，享壽93歲。他曾為多部好萊塢熱門電影和電視劇配樂，包括辨識度極高的「不可能的任務」主題曲。

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