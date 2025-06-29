「浩克慢遊」作家王浩一辭世 享壽69歲

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（中央社記者邱祖胤台北29日電）以文學實境節目「浩克慢遊」兩度獲金鐘獎的作家王浩一，今天過世，享壽69歲；作家劉克襄、許悔之及王浩一的弟弟王浩威，均在臉書（Facebook）證實這項消息。

劉克襄在臉書表示，前幾天王浩一的心臟有些狀況，在都蘭休養一陣，原本慢慢恢復，「但今天晚上，在太平洋的深沉召喚下，還是跟我們告辭了」。

劉克襄表示，「遙遠的電話那頭，他弟弟告知，浩一駕車外出，中途或因身體不適，停靠路邊後才遠去」。

劉克襄說，「想到兩人一起拍片，從2014年2月25日起至今，走過台灣各地，切磋各種地方風物。在他的風趣幽默之下，不同階段，逐一打開了『浩克慢遊』的新格局。如今斯人遠去，怎能不悲傷，哀痛」。

許悔之在臉書表示，幾天前王浩一母親辭世，他接到王浩一電話，「我感受到他的悲傷，再加上日前他因心血管問題而身體不適，我請浩一兄務必節哀、倍萬自愛。而今晚，浩威告訴我，他的兄長、我的好友浩一辭世」。

許悔之表示，王浩一是雜學的文字工作者，也是中年過動兒；寫古蹟建築，總先拭去歷史塵痕，尋訪古人的風水與文化密碼；寫食材美食，喜歡帶著筷子，用胃來上地理、歷史課。

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許悔之表示，王浩一寫城市旅行，總從菜市場小農的夏瓜秋果開始，記錄古廟老街與文創小店；寫珍貴老樹，往往另闢蹊徑，探討昔日種樹人心思；寫歷史筆記，則是把各種英雄的智慧，對照「易經」每個卦心理情境；寫心理哲學，孤獨心事總在一個人的旅行之後，開始飛翔。

王浩一著有 「台南舊城魅力之旅三冊」、「慢食府城」、「在廟口說書」、「黑瓦與老樹」、「人生的十堂英雄課」等書；曾獲中國時報開卷年度好書獎，入圍金鼎獎「最佳藝術生活類圖書獎」。（編輯：陳仁華）1140629