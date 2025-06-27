蔡瀾83歲逝世 曾與金庸倪匡黃霑並稱香港4大才子

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（中央社記者張謙香港27日電）香港作家蔡瀾逝世，據報導，蔡瀾本週三在醫院安詳離世，終年83歲，遺體已經火化；蔡瀾生前與作家金庸、倪匡和填詞人黃霑被外界稱為香港4大才子。

綜合媒體的報導，蔡瀾在新加坡出生，留學日本，20多歲來港並在邵氏製片工作；80年代末，他跟黃霑、倪匡主持電視台清談節目「今夜不設防」，開始為人熟悉。

後來蔡瀾撰寫食評，又拍攝電視飲食節目，美食家形象深入民間；香港著名食店中，不少以擁有蔡瀾的到訪照片或讚揚文章而感到自豪。

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蔡瀾也是專欄作家，其文章幽默、輕鬆，對生活模式和人生哲學有其獨特看法，其著作普受歡迎。

在蔡瀾之前，黃霑、金庸及倪匡已先後離世。（編輯：謝怡璇）1140627