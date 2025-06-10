南方朔過世享壽78歲 新新聞創辦人、長年針砭時事
2025/6/10 19:50（6/10 20:13 更新）
（中央社記者邱祖胤台北10日電）資深媒體人、政治評論家南方朔（本名王杏慶）於9日過世，享壽78歲，南方朔生前關心時政，長年針砭時事，曾參與創辦「新新聞」雜誌，過世消息傳出，許多媒體人及藝文界人士同感哀悼。
南方朔1946年生，台大森林系、森林研究所畢業，文化大學實業計劃研究所博士結業。曾任中國時報記者、專欄組主任、副總編輯、主筆等職，1987年與王健壯、司馬文武、周天瑞等人創辦「新新聞」雜誌。
媒體人陳浩傍晚在臉書發文「慟！王杏慶（南方朔）兄已於6月9日下午1時45分安祥離世」，陳浩接受中央社記者電話訪問表示，他9日就到南方朔的靈堂致意，對於南方朔過世的消息，他和許多友人一樣感到驚訝與惋惜。
南方朔的兩位老戰友、王健壯及司馬文武，均悲傷無法言語，接獲記者致電，兩人均表示無法受訪。
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專欄作家蔡其達在臉書表示，南方朔「是那年代點燃生命燭火的普羅米修斯，我等都聚於他身側，歷史誌記永不滅」。
根據大田出版社出版南方朔的作品「語言是我們的居所」介紹，南方朔年輕時毅然脫離體制、催發民間力量，擔任黨外雜誌總主筆，並策劃參與街頭運動；現在他掌握社會脈動，關心年輕族群，論述鏗鏘有力，是文化政治上重量級的大師。（編輯：龍柏安）1140610
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