加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 文化
2025過世名人
新聞專題
2025過世名人1/80
首頁 / 文化

南方朔過世享壽78歲 新新聞創辦人、長年針砭時事

2025/6/10 19:50（6/10 20:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
資深媒體人、政治評論家南方朔9日過世，享壽78歲。（中央社檔案照片）
資深媒體人、政治評論家南方朔9日過世，享壽78歲。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北10日電）資深媒體人、政治評論家南方朔（本名王杏慶）於9日過世，享壽78歲，南方朔生前關心時政，長年針砭時事，曾參與創辦「新新聞」雜誌，過世消息傳出，許多媒體人及藝文界人士同感哀悼。

南方朔1946年生，台大森林系、森林研究所畢業，文化大學實業計劃研究所博士結業。曾任中國時報記者、專欄組主任、副總編輯、主筆等職，1987年與王健壯、司馬文武、周天瑞等人創辦「新新聞」雜誌。

媒體人陳浩傍晚在臉書發文「慟！王杏慶（南方朔）兄已於6月9日下午1時45分安祥離世」，陳浩接受中央社記者電話訪問表示，他9日就到南方朔的靈堂致意，對於南方朔過世的消息，他和許多友人一樣感到驚訝與惋惜。

南方朔的兩位老戰友、王健壯及司馬文武，均悲傷無法言語，接獲記者致電，兩人均表示無法受訪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

專欄作家蔡其達在臉書表示，南方朔「是那年代點燃生命燭火的普羅米修斯，我等都聚於他身側，歷史誌記永不滅」。

根據大田出版社出版南方朔的作品「語言是我們的居所」介紹，南方朔年輕時毅然脫離體制、催發民間力量，擔任黨外雜誌總主筆，並策劃參與街頭運動；現在他掌握社會脈動，關心年輕族群，論述鏗鏘有力，是文化政治上重量級的大師。（編輯：龍柏安）1140610

#王健壯
#文化大學
#臉書
2000年1月民主進步黨提名總統參選人陳水扁應邀參加新新聞、PC HOME結盟暨新刊酒會，向新新聞發行人南方朔（中）與新新聞社長王健壯（左）致賀。（中央社檔案照片）
2000年1月民主進步黨提名總統參選人陳水扁應邀參加新新聞、PC HOME結盟暨新刊酒會，向新新聞發行人南方朔（中）與新新聞社長王健壯（左）致賀。（中央社檔案照片）
2000年1月新新聞發行人兼總主筆南方朔（左）熱烈歡迎前副總統連戰出席新新聞與PC HOME結盟暨新刊酒會。（中央社檔案照片）
2000年1月新新聞發行人兼總主筆南方朔（左）熱烈歡迎前副總統連戰出席新新聞與PC HOME結盟暨新刊酒會。（中央社檔案照片）
2013年10月民進黨舉行第6次對中政策擴大會議，邀請南方朔（中右）擔任引言人，會議主持人賴清德（中左）與他握手致意。（中央社檔案照片）
2013年10月民進黨舉行第6次對中政策擴大會議，邀請南方朔（中右）擔任引言人，會議主持人賴清德（中左）與他握手致意。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
「街頭小霸王」林正杰73歲辭世 與陳水扁謝長廷被稱黨外三劍客前退輔會主委「老爹」許歷農過世 享壽107歲日學者中島利郎25日辭世 生前大力支持台灣文學作家潘松帶辭世 生前不懼威權仗義上書遭懲處
2025過世名人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
「街頭小霸王」林正杰73歲辭世 與陳水扁謝長廷被稱黨外三劍客
21
更多編輯台推薦新聞：