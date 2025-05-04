前退輔會主委「老爹」許歷農過世 享壽107歲
2025/5/4 10:05（5/4 10:32 更新）
（中央社記者楊堯茹台北4日電）相關人士今天證實，前退輔會主委「老爹」許歷農於上午6時13分在北榮過世，享壽107歲。
人稱「許老爹」的許歷農
畢業於陸軍軍官學校16期、陸軍參謀大學正1期、三軍大學戰爭學院將官班六十三年春班，曾任陸軍第六軍團司令、金門防衛司令部司令官、國防部總政治作戰部主任、行政院國軍退除役官兵輔導委員會主任委員以及總統府國策顧問。
許歷農
生日：1919年4月4日
學歷：陸軍軍官學校16期、陸軍參謀大學正1期、三軍大學戰爭學院將官班六十三年春班
經歷：
陸軍第六軍團司令
金門防衛司令部司令官
國防部總政治作戰部主任
行政院國軍退除役官兵輔導委員會主任委員
總統府國策顧問
中國國民黨中央常務委員
新同盟會會長
國民大會（第三屆）代表國家統一委員會副主任委員
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相關人士今天證實，許歷農於上午6時13分在北榮過世，享壽107歲，後續將全力協助家屬。（編輯：蘇龍麒）1140504
許歷農
生日：1919年4月4日
學歷：陸軍軍官學校16期、陸軍參謀大學正1期、三軍大學戰爭學院將官班六十三年春班
經歷：
陸軍第六軍團司令
金門防衛司令部司令官
國防部總政治作戰部主任
行政院國軍退除役官兵輔導委員會主任委員
總統府國策顧問
中國國民黨中央常務委員
新同盟會會長
國民大會（第三屆）代表國家統一委員會副主任委員
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