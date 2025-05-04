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前退輔會主委「老爹」許歷農過世 享壽107歲
首頁 / 政治

前退輔會主委「老爹」許歷農過世 享壽107歲

2025/5/4 10:05（5/4 10:32 更新）
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前退輔會主委「老爹」許歷農。（中央社檔案照片）
前退輔會主委「老爹」許歷農。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北4日電）相關人士今天證實，前退輔會主委「老爹」許歷農於上午6時13分在北榮過世，享壽107歲。

人稱「許老爹」的許歷農

許歷農

生日：1919年4月4日

學歷：陸軍軍官學校16期、陸軍參謀大學正1期、三軍大學戰爭學院將官班六十三年春班

經歷：

陸軍第六軍團司令

金門防衛司令部司令官

國防部總政治作戰部主任

行政院國軍退除役官兵輔導委員會主任委員

總統府國策顧問

中國國民黨中央常務委員

新同盟會會長

國民大會（第三屆）代表國家統一委員會副主任委員

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畢業於陸軍軍官學校16期、陸軍參謀大學正1期、三軍大學戰爭學院將官班六十三年春班，曾任陸軍第六軍團司令、金門防衛司令部司令官、國防部總政治作戰部主任、行政院國軍退除役官兵輔導委員會主任委員以及總統府國策顧問。

相關人士今天證實，許歷農於上午6時13分在北榮過世，享壽107歲，後續將全力協助家屬。（編輯：蘇龍麒）1140504

許歷農

生日：1919年4月4日

學歷：陸軍軍官學校16期、陸軍參謀大學正1期、三軍大學戰爭學院將官班六十三年春班

經歷：

陸軍第六軍團司令

金門防衛司令部司令官

國防部總政治作戰部主任

行政院國軍退除役官兵輔導委員會主任委員

總統府國策顧問

中國國民黨中央常務委員

新同盟會會長

國民大會（第三屆）代表國家統一委員會副主任委員

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