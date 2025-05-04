百歲將軍許歷農逝世 從剿共到促統曾赴中見習近平統派立場鮮明

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（中央社記者游凱翔台北4日電）曾歷經抗日剿共、八二三砲戰的國軍二級上將許歷農今天逝世，享壽107歲。許歷農退役從反共轉向促統，尤其多次赴中交流，並與習近平會面，即使飽受批評仍不改其志，是統派指標人物。

人稱「許老爹」的 許歷農 許歷農 生日：1919年4月4日 學歷：陸軍軍官學校16期、陸軍參謀大學正1期、三軍大學戰爭學院將官班六十三年春班 經歷： 陸軍第六軍團司令 金門防衛司令部司令官 國防部總政治作戰部主任 行政院國軍退除役官兵輔導委員會主任委員 總統府國策顧問 中國國民黨中央常務委員 新同盟會會長 國民大會（第三屆）代表國家統一委員會副主任委員 看更多 關閉 民國8年4月4日出生在中國安徽省貴池縣，曾任陸軍官校校長、金門防衛司令部司令官、國防部總政戰部主任、行政院退輔會主委的他，人生上半場是「軍人」，後半場則是「政治人物」，在111年出版「許歷農傳，從戰爭到和平」一書，也在臉書上撰文，評論時事之餘更分享長壽祕訣，筆耕不輟。

許歷農退伍後，曾任國民黨中央常務委員，民國82年因反對時任總統李登輝兼任國民黨主席憤而退黨，與趙少康、郁慕明、王建煊等人籌組新黨，曾代表新黨當選第2屆國大代表。

許歷農因為身體硬朗長壽，被稱為「百歲將軍」。在1937年盧溝橋事變爆發後投身軍旅，歷經抗日剿共、八二三砲戰。許歷農曾回憶，他在金門擔任上校團長時，駐地金東鵲山，正是砲戰期間大金門落彈最多的地方，他冒著猛烈砲火完成蚵殼墩八吋大砲陣地工程，壓制共軍攻勢。

「這是鼓舞士氣最有效的方法。」許歷農分享，他親身多次經歷砲火攻擊，有次在碉堡指揮所打電話，一顆砲彈打穿外圍工事，彈頭穿進卻未爆，原來是延遲信管失效；另一次巡視任務結束，前腳才踏進坑道，座車就被炸毀。但無論多危險，他從不間斷到不同據點視察部隊，讓全團2500名弟兄知道他與他們永遠在一起。

不過，許歷農民國94年接受中國中央電視台訪問時，曾表態支持中國前領導人鄧小平提出的「有中國特色的社會主義」，此後創立「中山黃埔兩岸情」論壇、並與多個政黨社團組成「促進中華民族和平統一政治團體聯合會議」。

他103年更在中國人民大會堂會見中共中央總書記習近平，表達希望看到中國統一的想法。

105年11月，發生多名退將出席在人民大會堂舉辦的「孫中山先生誕辰150週年大會」，並在台下聆聽習近平演說，唱中國國歌時更站立致敬事件，引發極大爭議。

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許歷農106年進一步發表公開信聲稱，中國已經不再是貧窮、落後的共產國家，而是世界經濟大國，中國思想和作為，完全符合正常國家發展原則，對兩岸亦屬有利，因此當年「反共」的理由早不復存在，現在他要「促統」。

許歷農軍旅生涯帶領官兵戍守疆土前線，在榮民心中地位崇高，貢獻不可抹滅，但退役後促統立場鮮明，主張一國兩制是和平統一最佳方案，也引來批評，如今辭世，是非功過就留待後人評價。（編輯：蘇龍麒）1140504