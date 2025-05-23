比利時檢警監聽足球場專屬包廂 掀歐議會「華為門」

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（中央社記者田習如布魯塞爾23日專電）中國電信龍頭企業華為涉嫌行賄歐盟政壇事件，目前比利時檢警已向歐洲議會申請免除4名議員的司法豁免，歐媒並揭露，調查方式包括監聽華為在足球場的專屬包廂。

今年3月因比利時聯邦司法警察發動大規模搜索而曝光的「華為門」事件，指向華為涉嫌非法遊說，行賄歐洲議會（European Parliament）數名議員。

目前義大利籍的馬圖奇洛（Fulvio Martusciello）和德米奧（Salvatore de Meo）、保加利亞的敏切夫（Nikola Minchev）、馬爾他的阿塔爾（Daniel Attard）已被調查機關申請司法豁免，尚須經議會投票同意。他們的黨派光譜涵蓋中間偏右到中間偏左。

政治新聞網站Politico歐洲版今天揭露，比利時司法警察透過監聽華為在比利時皇家安德萊赫特（RSC Anderlecht）足球隊的主球場專屬包廂，調查相關案情資訊。華為租用跨2024至25年的一年球季，租金約5萬歐元（約新台幣170萬元）。

據報導，華為透過邀請議員助理和議員到包廂看球賽來打關係，甚至提議行賄。阿塔爾、敏切夫則向媒體坦承有去包廂看球，但聲稱助理只告知是「朋友贈票」，他們不知背後是華為。

比利時司法機關透露的調查方向，包括直接行賄議員採取有利於華為的政治立場、過度的禮物、招待旅遊和邀請出席活動，調查期間從2021年到去年底。根據歐洲議會倫理規範，議員收受價值150歐元（約新台幣5100元）以上的禮物須向議長辦公室申報並列冊公開。

目前已有8名華為遊說主管等人被列為被告，前述4名議員仍只以關係人身分受調查。

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「華為門」是2022年「卡達門」後，又一樁涉及外國政府或機構試圖行賄歐洲議會議員的事件，在歐洲聯盟政媒圈持續引起關注。

歐盟執行委員會（European Commission）已在案發後要求旗下所有官員雇員不得與華為公司人員或為其遊說人員接觸、會談。（編輯：田瑞華）1140523