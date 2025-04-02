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哥斯大黎加親中前總統遭美取消簽證 疑與華為弊案有關

2025/4/2 07:30（4/2 08:02 更新）
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哥斯大黎加前總統阿里亞斯遭美國取消簽證。（圖取自哥斯大黎加總統府官網網頁/presidencia.go.cr/）
哥斯大黎加前總統阿里亞斯遭美國取消簽證。（圖取自哥斯大黎加總統府官網網頁/presidencia.go.cr/）
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市1日專電）美國政府1日取消哥斯大黎加前總統阿里亞斯（Oscar Arias）的簽證，引起國際關注。阿里亞斯在任內推動哥國與中國建交，同時也被質疑與中國電信龍頭華為關係密切，助華為在哥國快速發展。

阿里亞斯分別擔任1986至1990年，以及2006年至2010年兩任哥國總統。首任期間，阿里亞斯因為斡旋中美洲武裝衝突，推動和平進程，而獲得1987年的諾貝爾和平獎。但被外界認為立場親中的阿里亞斯，在第二任期2007年間，以加強和中國關係，促進經貿發展為由，與台灣斷交，轉與中國建交。

哥國媒體「每日特報」（Diario Extra）報導，阿里亞斯1日早上收到來自美國大使館的電子郵件，通知他的簽證被取消，但並未說明原因，阿里亞斯本人也表示不清楚原因為何。而和阿里亞斯同時被取消簽證的還有另一位國會女議員。

「每日特報」（Diario Extra）指出，阿里亞斯在社群媒體上不斷批評美國總統川普的政策，特別是川普對俄烏戰爭的處理方式。同時也把矛頭轉向哥國總統查維斯（Rodrigo Chaves），不滿他對於美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2月初訪問哥國的立場，尤其是針對華為議題的表態。

雖然華府和駐哥國大使館尚未說明取消阿里亞斯簽證的原因，但包括「每日特報」等多家哥國媒體分析，阿里亞斯和中國電信業者華為關係密切，也是華為在哥國快速發展的推手。現任總統查維斯和政府官員就曾多次批評阿里亞斯在任內支持，甚至偏袒華為爭取哥國5G通訊網路的合約。

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此外報導也指出，今年2月盧比歐訪問哥國期間，不只盛讚哥國政府「堅決」阻止華為參與哥國5G網路，同時也警告將對可能與外國勢力合作、威脅美國網路安全的哥國官員實施制裁。

盧比歐結束行程後，美國政府隨即宣布，取消與華為弊案有關的哥國國會議員，以及哥國國家電力研究所（ICE）官員的簽證。報導分析，以阿里亞斯和華為的密切關係，甚至不排除是現任總統查維斯，要求美國政府取消阿里亞斯的簽證。（編輯：韋樞）1140402

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