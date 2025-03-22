涉規避美國限制措施 FCC調查華為等9中企
2025/3/22 13:47（3/22 19:16 更新）
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表示，委員會正在調查華為、中興通訊、海康威視、中國移動、中國電信等9家中國企業，以查明他們是否尋求規避美國限制措施。
路透社報導，這幾家中企均名列聯邦傳播委員會「涵蓋名單」（Covered List），這份清單認定特定電信設備和服務對美國國家安全構成威脅。
聯邦傳播委員會主席卡爾（Brendan Carr）表示，這些中企可能仍在美國境內運作，因為他們認為列名「涵蓋名單」並未禁止特定類型的業務運作。其他受到調查的企業包括海能達通信公司、浙江大華技術股份有限公司、Pacifica Networks及其全資子公司ComNet，和中國聯通美洲子公司。
這是華府對中國電信和技術公司祭出的最新制裁措施。聯邦傳播委員會先前以國安考量為由，禁止中企在美國境內提供電信通訊服務。
這些企業並未立即回應記者的置評請求。
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卡爾指出，聯邦傳播委員會有理由認為名單上若干或全部中企「正在試圖繞過聯邦傳播委員會禁令，以私營或『不受規管』的方式繼續在美國做生意」。
他說，聯邦傳播委員會「將查清他們持續活動的範圍，並迅速填補任何讓不可信賴、獲國家支持的外國敵對行為者規避我方規則的漏洞」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140322
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