華為涉賄歐洲議會議員案 比利時起訴5嫌
2025/3/19 17:32（3/19 17:55 更新）
（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）比利時檢方今天表示，已經起訴5名犯嫌，他們涉及替中國科技公司華為作說客、賄賂歐洲議會議員的調查案。
這5名犯嫌在上週被捕，其中4人拘留，被控涉及賄賂行為，並與一犯罪組織有關聯；第5人則面臨洗錢指控，目前有條件釋放。
檢方並未揭露涉案人姓名，也未提供可識別他們身分的資訊。
檢方說，在17日又進行了一次搜查，這次是針對歐洲議會辦公室。
而歐洲議會並未立即回覆路透電郵置評要求。
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華為公司上週表示，華為對這些指控非常重視，「華為對腐敗或其他不法行為採取零容忍政策，我們始終致力於遵守所有適用的法律和法規」。
檢察官表示，涉案人從2021年以來「非常小心地」進行賄賂，他們打著商業遊說的名義，用金錢或過度奢昂的禮物，換取（議員）採取某些政治立場；這些禮物諸如食品、旅遊或定期邀請觀看足球比賽等。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1140319
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