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華為涉賄歐洲議會議員案 比利時起訴8人

2025/4/5 11:43（4/5 12:04 更新）
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比利時檢方調查歐洲議會一起涉及中國華為技術有限公司的疑似賄賂案件後，依貪汙、洗錢和參與犯罪組織等罪名起訴8人。圖為歐洲議會廣場。（中央社檔案照片）
比利時檢方調查歐洲議會一起涉及中國華為技術有限公司的疑似賄賂案件後，依貪汙、洗錢和參與犯罪組織等罪名起訴8人。圖為歐洲議會廣場。（中央社檔案照片）
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（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）比利時檢方今天說，經調查歐洲議會一起涉及中國華為技術有限公司的疑似賄賂案件後，已依貪汙、洗錢和參與犯罪組織等罪名起訴8人。

綜合法新社與路透社報導，數十名警員上月在比利時和葡萄牙展開突襲行動，一開始起訴5人，後來兩人有條件獲釋，另外3人接受電子監控。

聯邦檢察官辦公室表示，上月20日和29日又有3人被起訴，目前都在獄中。

檢方表示，這些人被控主動貪汙、洗錢和參與犯罪組織，但未詳述他們的身分。

檢察官辦公室發言人告訴法新社，這群人之中包括3名上月底在海外被逮捕後交給比利時有關當局的嫌犯。

調查人員正詳查是否存在挪用公款情事，或華為代表或遊說人士是否送禮給歐洲議會議員以捍衛華為在5G（第5代行動通訊技術）部署中的利益。

比利時檢方說，疑似貪汙行為從2021年就「非常隱密地」以商業遊說名義展開，涉及採取政治立場的報酬或踰越分際的禮物，例如飲食和旅行支出或定期邀請觀看足球賽。

華為表示，公司嚴肅看待這些指控，將緊急與有關當局溝通以充分瞭解狀況。華為還說，公司絕不容忍貪汙或其他不當行為。

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歐洲議會表示，已收到比利時有關當局希望協助調查的請求，將迅速全面配合。

歐洲議會兩年前也曾爆發「卡達門」（Qatargate）醜聞，當時有歐洲議會議員被控受賄促進卡達和摩洛哥的利益，但卡達和摩洛哥均否認。相關調查還在進行中。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140405

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