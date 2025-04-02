美孔子學院多已關閉 川普政府關注外國勢力影響校園

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（中央社記者廖漢原紐約1日專電）美國總統川普在首任期間宣布孔子學院美國中心為「外國代表機構」，全美超過百間孔子學院已陸續停止運作。川普政府關注境外勢力在校園內活動，部分美國的大學與外國機構在學術合作名義下，缺乏有效管理且不透明。

紐約城市大學（CUNY）巴魯區學院（Baruch College）2021年6月30日宣布，學院內的紐約全球孔子學院金融課程在年底合約到期前停止運作。加州大學戴維斯分校（UC Davis）在2020年8月15日關閉孔子學院。曾經在美國校園成為風潮的孔子學院在法規限制下，如今多已結束計畫。

位於大華府地區的馬里蘭大學（University of Maryland）於2004年開設首間孔子學院後，美國從小學到高等院校最高曾有過百間孔子學院。隨著美中對峙升高，中國官方支助的孔子學院一度成為國會議員關注焦點。

川普（Donald Trump）政府在2020年首任期間宣布，將管理美國境內孔子學院的「孔子學院美國中心」列為「外國代表機構」，須依循使領館規定運作，多所院校宣布終止公開招生課程的孔子學院。

美國全國學者聯合會（National Association of Scholars）2022年的報告指出，孔子學院雖然幾乎在美國境內消失，但未能阻止中國官方遊說高等院校重新包裝或以新名稱推出類似計畫。

境外勢力影響美國校園是川普政府長期關注重心，親近川普政府的智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute，AFPI）在選舉期間提出的「高等教育改革倡議」指出，中國、沙烏地阿拉伯與卡達等國透過金融力量開設學術課程，竊取敏感研究成果與科技，推動有利於自身的軟實力議題。

這些國家以反美獲取利益，透過贊助學術研究，設立語言及文化機構，甚至金錢資助校園內的反猶示威。

「美國優先政策研究所」高等教育倡議指出，川普將孔子學院定位為外國代表機構，屬於中國官方推動軟實力的工具，引起聯邦機構調查與國會立法。由於川普政府嚴格審核相關活動，2020年全美曾有118間孔子學院，至2022年，由於大學內部自行審查，已有111間關閉。

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美國在1965年施行的高等教育法案（Higher Education Act）第117章，要求大學院校向教育部說明外國資金捐贈狀況，但條文不具強制性，也無須揭露資金使用目的與捐款者身分。

保守派智庫曼哈頓研究中心（Manhattan Institute）2024年12月公布的報告指出，美國的大學與外國機構互動被界定為學術合作，但五角大廈提供資金研發的高效能爆裂物與無人機瞄準系統等敏感科技，也因這些計畫移轉至外國機構；被列為黑名單的中國企業例如華為，掩飾身分透過中間人向美國的大學提供資金，但大學若沒有回報，政府也無法得知詳情。（編輯：陳慧萍）1140402