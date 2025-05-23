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青年策展人上場 雙展詮釋人與災難萬物的距離

2025/5/23 19:07（5/23 19:11 更新）
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「安全室」展覽24日起將在台北當代藝術館展出，館前廣場作品「一層層疊起」，以一棵因颱風倒塌的苦楝樹為核心，探究人與土地的關係。（台北當代藝術館提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月23日
「安全室」展覽24日起將在台北當代藝術館展出，館前廣場作品「一層層疊起」，以一棵因颱風倒塌的苦楝樹為核心，探究人與土地的關係。（台北當代藝術館提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月23日
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（中央社記者王寶兒台北23日電）枯木倒立在美術館門前，並非誰的惡作劇，而是康芮颱風災後殘骸，台北當代館明起推出「安全室」及「環世界日誌」展，其中「安全室」展便聚焦藝術家如何以作品詮釋災難經驗。

台北當代藝術館自2021年起推動「青年藝術計畫」，今年邀請2名青年策展人，長期關注社會議題的獨立策展人林裕軒帶來「安全室」展，關注科學與當代藝術的策展人林承緯（大緯）則策劃「環世界日誌」，雙展今天開幕。

台北當代館館長駱麗真致詞表示，藝術不只是表達，更是理解與共感的過程，今年2檔展覽分別從人與災難、人與萬物的關係切入，充分展現當代青年藝術工作者對時代議題的敏銳觀察與深刻回應。

像是花蓮0403強震甫過1年，「安全室」展中就展出藝術家王煜松及「地震寫生團」合作作品「沒有葉子的森林」，他們邀請21名花蓮創作者，透過實地寫生記錄近年頻繁自然災害對當地景觀造成的衝擊與變化，如森林般的展間，則由海邊漂流木構成。

而在當代館門口前廣場，則是瑞士藝術家特諾里奧（Leonardo Bürgi Tenorio）的創作「一層層疊起」，作品以1棵在2024年康芮颱風中倒塌的苦楝樹為核心，搭配特諾里奧在台灣實地踏查期間製作的土磚，他將台灣的泥、沙與黏土層層堆疊、壓製成形，讓人能感受土地的痕跡。

「安全室」策展人林裕軒表示，台灣本身就是極具特殊政治意義的地方，然而人們仍時常處在一種「看破而無法說破」的微妙氣氛中，「所以我們策展團隊想要以這個廣義的災難為契機，並講述這種作為台灣人，必須不斷轉換位置、調整自身戰鬥方式的姿態。」

「環世界日誌」展則跨域攜手中央研究院、國家生物模式中心與演化生物學家曾文宣等研究團隊，邀請觀眾嘗試貼近不同物種的感官差異，進而思考人類與這些差異共存的可能。

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策展人林承緯於記者會致詞時提到，「『環世界』的概念可以讓我們重新思考作為『人類』平常感覺到的世界，是否對於其他動植物來說，並不是普遍的經驗。」透過藝術家的技術與科學家、科學儀器的協作，展中作品試圖靠近各種非人生命的感官經驗，同時也在探問「同理」的可能性與極限。

「安全室」及「環世界日誌」雙展自5月24日起至9月7日展出於台北當代藝術館。（編輯：張銘坤）1140523

藝術家王煜松與「地震寫生團」合作展出作品「沒有葉子的森林」，以展間回應災後地景中會出現的漂流木，24日起在台北當代藝術館「安全室」展覽登場。（台北當代藝術館提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月23日
藝術家王煜松與「地震寫生團」合作展出作品「沒有葉子的森林」，以展間回應災後地景中會出現的漂流木，24日起在台北當代藝術館「安全室」展覽登場。（台北當代藝術館提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月23日
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