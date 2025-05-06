中研院院士、前副院長陳長謙辭世 享壽89歲

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）中研院今天表示，國際知名化學家、中研院院士陳長謙昨天於台北逝世，陳長謙過去曾接受中研院前院長李遠哲力邀來台服務、擔任中研院學術副院長，也曾獲總統科學獎。

中研院今天發布新聞稿指出，陳長謙5日逝世於台北，享壽89歲。

陳長謙出生於美國舊金山，是加州大學柏克萊校區化學博士，於加州理工學院化學與化學工程學系執教長達40年。

中研院表示，陳長謙是國際知名化學家，1988年當選中研院第17屆院士，1997年接受李遠哲力邀來台服務，歷任中研院化學研究所所長及學術副院長，並於2021年獲頒總統科學獎。

中研院指出，在國際招生尚未獲得重視的20多年前，陳長謙率先在中研院創立「台灣國際研究生學程（Taiwan International Graduate Program, TIGP）」，為國內高等教育開啟招收國際學生新方向。

中研院長廖俊智表示，「陳院士是奠定中研院學術行政制度的關鍵人物」，陳長謙學術成就卓越，畢生奉獻於科學研究與教育，為台灣科學發展奠定堅實的基礎。

為表彰陳長謙的貢獻，中研院也於2003年設立「陳長謙講座」，每年邀請一名傑出科學家來台，2013年仍在加州大學洛杉磯校區（UCLA）任教的廖俊智，當年即曾受陳長謙之邀，回台主講「陳長謙講座」。

廖俊智指出，陳長謙致力於提攜後進，對學生的照顧也廣受人稱道，2016年他獲選院長時，也獲陳長謙鼓勵返國貢獻所學，讓他感念在心，對於陳長謙辭世深感不捨。

中研院表示，陳長謙的研究範疇既深且廣，他以「粒腺體的細胞色素c氧化酶」、「嗜甲烷菌中的微粒型甲烷單加氧酶（pMMO）」這2個標竿系統的突破性研究，蜚聲國際。他也率先採用創新的光譜學及生物化學法，探測膜蛋白與金屬蛋白，破解了細胞色素c氧化酶的結構與作用，打開當時科學界的「黑盒子」，成為此領域的世界權威。

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中研院指出，陳長謙一生獲得學術榮譽無數，除總統科學獎外，他也獲頒美國生物物理學會生物物理CBNet獎章、美國生物化學暨分子生物學學會William C. Rose獎章、國際自然科學院院士、美國藝術與科學院院士、美國物理學會院士、印度化學學會榮譽院士及世界科學院院士等。

中研院表示，陳長謙60歲以後的生涯完全奉獻給台灣及中研院，為表彰陳長謙對台灣以及學術界的貢獻，學界後輩也將籌辦學術研討會，表達對師長的感謝。（編輯：張雅淨）1140506