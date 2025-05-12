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音樂人韓賢光病逝享壽67歲 鄭怡哀悼：在天堂和薛岳重逢了嗎

2025/5/12 16:04（5/12 16:43 更新）
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資深音樂人韓賢光。（圖取自facebook.com/yen.han.37）
資深音樂人韓賢光。（圖取自facebook.com/yen.han.37）
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（中央社記者陳怡璇台北12日電）資深音樂人、幻眼合唱團團長韓賢光的家屬表示，韓賢光因突發心源性猝死，今天病逝於上海，享壽67歲；民歌天后鄭怡、音樂人流氓阿德等皆發文哀悼。

韓賢光的家屬發布聲明表示，「這路上，少了一道光」，韓賢光因突發心源性猝死，經多日搶救無效，今天病逝於上海，享壽67歲。

家屬表示，韓賢光來自印尼，1978年到台灣求學，1980年開始發展音樂生涯。韓賢光說過「即便從頭活過，也要用生命繼續彈奏音樂」，66歲時還組建了樂團答案商店並擔任團長，在音樂舞台上精彩活著。

家屬表示，韓賢光用音符寫下人生，用製作推動無數動人作品誕生，站在舞台上他是表演者，站在幕後也是為音樂付出的推手；他的耳朵敏銳，他的心更敏感。他自帶光，卻是照亮別人之用，溫和、誠懇，內心卻也一直很搖滾。

家屬表示，這路上，少了這一道光，大家或許再也聽不見韓賢光彈奏的音符，再也看不見他在燈光下專注的神情，但他留給世界的節奏與回憶，將繼續回響。願他一路走好，謝謝他曾經譜奏那麼動人的旋律。

流氓阿德在臉書哀悼，盼韓賢光一路好走，「我們天上再見，到時候再組一團來玩玩」。鄭怡也發文表示，看到老友韓賢光過世的消息，不勝唏噓。

鄭怡寫道：「我們都叫他阿言，和我們相處時總是笑咪咪的，人緣極佳。當年他是薛岳的幻眼合唱團貝斯手及團長，我剛發完『小雨來得正是時候』，我們同在拍譜唱片發片，在1983年我們就認識了。」

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鄭怡提到，「薛岳和韓賢光就像我的哥哥，後來薛岳因肝癌過世，韓賢光仍然繼續音樂工作，我們常常在一些演唱活動上相遇，我永遠記得他笑得眼睛成瞇瞇眼的樣子，怎知，再也見不到了！」

最後鄭怡感性地說：「阿言，你在天堂和薛岳重逢了嗎？你們可以接著唱著『機場』，繼續你們的音樂！」（編輯：張雅淨）1140512

韓賢光

出生：1958年

經歷：來自印尼，1978年到台灣求學，1980年開始發展音樂生涯，為知名音樂製作人、詞曲創作者。

作品：與薛岳合作「搖滾舞臺」、「天梯-機場」、「不要在街上吻我」等專輯，曾製作得獎歌曲「天梯」、「搖滾舞臺」、「溫柔的拒絕」、「失去聯絡」、「四海皆兄弟」、「我唱故我在」、「Gina今晚當媽媽」、「頑強」等。

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