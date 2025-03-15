張振寰陳屍家中享壽65歲「一代大俠」1980年代活躍影視圈

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（中央社記者劉建邦台北15日電）資深知名演員「一代大俠」張振寰昨天下午陳屍家中，享壽65歲。因有民眾聞到異味，北市警消獲報派員前往南港區住家，經破門發現，張振寰已明顯死亡，死因待調查釐清。

台北市警消昨天晚上近7時獲報，民眾報案南港區附近巷弄某民宅內出現異臭味多日，派員赴民宅查看並破門後發現，一名約60多歲男子躺臥屋內，已明顯死亡，初判無外力介入。

據了解，死者為65歲資深知名演員張振寰，張振寰曾於1980年代演出多部電視劇、武俠劇電影並曾獲獎，被稱為「一代大俠」，因時代變遷，演出機會轉少，進而從商但失敗後續身心疑有狀況。張振寰昨天陳屍家中，享壽65歲，死因待檢警進一步釐清。（編輯：郭諭儒）1140315