「獨臂刀王」王羽病逝享壽80歲 告別一代武俠風姿[影]

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽今早逝世，享壽80歲。王羽女兒王馨平表示，父親在醫院安詳辭世，「相信他的獨臂刀俊朗的大俠形象，將永存於電影歷史及影迷心中」。

王馨平今天在臉書寫下：「萬分悲痛的告訴大家，我們敬愛的父親王羽先生，在經歷了六年與病魔搏鬥之後，已於4月5日早晨，在台北振興醫院安詳辭世，享年80歲。」

王馨平說，父親為人講義氣、重視朋友，銀幕內外做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精采，「抱著萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀-俊朗的大俠形象， 將永存於電影歷史及影迷心中。」

王羽原名王正權，早期主要在香港擔任武打演員，1967年被導演張徹相中演出電影「獨臂刀」走紅，隨後拍了「獨臂刀王」等60部武俠片，堪稱6、70年代的首席武俠小生，許多作品至今仍是經典。王羽也執導過幾部電影，包括1969年的功夫電影「龍虎鬥」。

不過王羽晚年因腦中風，經歷了兩次開顱手術後，就鮮少有其他消息，王羽2019年榮獲金馬獎終身成就獎，因生病無法出席由女兒代領，如今病逝消息也讓許多觀眾感到萬分不捨。（編輯：謝雅竹）1110405

影片來源：TGHFF

2014年王羽（中）獲頒紐約亞洲影展終身成就獎。（中央社檔案照片）

2011年王羽拿出年輕時練8塊肌的照片，感嘆歲月無情。（中央社檔案照片）

1978年金馬獎王羽（右）代表出品「手足情深」的香港聯合公司拿優等劇情片獎。（中央社檔案照片）