更多編輯台推薦新聞：
李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化
娛樂

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報4/5
首頁 / 娛樂
2022過世名人
新聞專題
2022過世名人1/51

「獨臂刀王」王羽病逝享壽80歲 告別一代武俠風姿[影]

2022/4/5 10:01（4/5 10:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽5日逝世，享壽80歲。（中央社檔案照片）
一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽5日逝世，享壽80歲。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北5日電）一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽今早逝世，享壽80歲。王羽女兒王馨平表示，父親在醫院安詳辭世，「相信他的獨臂刀俊朗的大俠形象，將永存於電影歷史及影迷心中」。

王馨平今天在臉書寫下：「萬分悲痛的告訴大家，我們敬愛的父親王羽先生，在經歷了六年與病魔搏鬥之後，已於4月5日早晨，在台北振興醫院安詳辭世，享年80歲。」

王馨平說，父親為人講義氣、重視朋友，銀幕內外做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精采，「抱著萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀-俊朗的大俠形象， 將永存於電影歷史及影迷心中。」

王羽原名王正權，早期主要在香港擔任武打演員，1967年被導演張徹相中演出電影「獨臂刀」走紅，隨後拍了「獨臂刀王」等60部武俠片，堪稱6、70年代的首席武俠小生，許多作品至今仍是經典。王羽也執導過幾部電影，包括1969年的功夫電影「龍虎鬥」。

不過王羽晚年因腦中風，經歷了兩次開顱手術後，就鮮少有其他消息，王羽2019年榮獲金馬獎終身成就獎，因生病無法出席由女兒代領，如今病逝消息也讓許多觀眾感到萬分不捨。（編輯：謝雅竹）1110405

影片來源：TGHFF
2014年王羽（中）獲頒紐約亞洲影展終身成就獎。（中央社檔案照片）
2014年王羽（中）獲頒紐約亞洲影展終身成就獎。（中央社檔案照片）
2011年王羽拿出年輕時練8塊肌的照片，感嘆歲月無情。（中央社檔案照片）
2011年王羽拿出年輕時練8塊肌的照片，感嘆歲月無情。（中央社檔案照片）
1978年金馬獎王羽（右）代表出品「手足情深」的香港聯合公司拿優等劇情片獎。（中央社檔案照片）
1978年金馬獎王羽（右）代表出品「手足情深」的香港聯合公司拿優等劇情片獎。（中央社檔案照片）
1970年王羽從香港搭機抵台。（中央社檔案照片）
1970年王羽從香港搭機抵台。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
國寶級歌仔戲小生唐冰森過世 女兒唐美雲感念母恩丘丘合唱團前團長邱晨72歲逝世 就在今夜搖滾旋風當年席捲全台顧寶明心肺衰竭逝世 享壽72歲金鐘視帝唐川不敵病魔享壽69歲 茶金成遺作巴戈胰臟癌逝享壽68歲 童星出道縱橫演藝圈60載
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀