更多編輯台推薦新聞：
無人機如幽靈奇襲戰場 將領：台灣應發展反制措施
政治

無人機如幽靈奇襲戰場 將領：台灣應發展反制措施

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
2022過世名人
新聞專題
2022過世名人1/50

國寶級歌仔戲小生唐冰森過世 女兒唐美雲感念母恩

2022/4/4 11:17（4/4 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌仔戲國寶級演員唐冰森3日逝世，享耆壽93歲。圖為唐冰森女兒唐美雲（右）與唐冰森（左）合影。（唐美雲提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月4日
歌仔戲國寶級演員唐冰森3日逝世，享耆壽93歲。圖為唐冰森女兒唐美雲（右）與唐冰森（左）合影。（唐美雲提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北4日電）歌仔戲國寶級演員唐冰森3日早上過世，享耆壽93歲，女兒也是行政院文化獎得主唐美雲在臉書表示，母親已經往生佛國，謝謝所有關心的長輩與師長，也感謝各界對媽媽的祝福。

唐美雲助理楊世丞今天接受中央社訪問時表示，唐美雲今天還有拍攝行程，無法延期，正在工作中。目前唐冰森告別式時間還在討論中，歌仔戲團的行程會先暫停。楊世丞表示，唐媽媽平常身體就比較虛弱，再加上年長，她是在非常安詳的狀況下辭世。

唐冰森是彰化人，小時候因為喜歡看歌仔戲，後離家進入台南「紫雲社」學戲，不久成為當家小生，藝名「唐豔秋」。

台灣歌仔戲戲曲學者蔡欣欣今天接受中央社訪問時表示，唐冰森無論在內台戲或外台戲都有很精彩的表現，表演技術很好，內台戲更出名，「補破網」更是代表作。比較遺憾的是後來較少露面，沒有留下比較完整的口述歷史。

紙風車文教基金會執行長張敏宜已代表紙風車表達慰問之意，她表示，唐美雲母親唐冰森纏綿病榻多年，身體很虛弱，跟唐美雲住在家裡，受到很好的照顧。（編輯：張雅淨）1110404

延伸閱讀
唐美雲投身歌仔戲數十載 獲頒藝術教育貢獻獎唐美雲為歌仔戲一生懸命 與高僧弘法信念有共鳴
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀