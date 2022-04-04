國寶級歌仔戲小生唐冰森過世 女兒唐美雲感念母恩

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）歌仔戲國寶級演員唐冰森3日早上過世，享耆壽93歲，女兒也是行政院文化獎得主唐美雲在臉書表示，母親已經往生佛國，謝謝所有關心的長輩與師長，也感謝各界對媽媽的祝福。

唐美雲助理楊世丞今天接受中央社訪問時表示，唐美雲今天還有拍攝行程，無法延期，正在工作中。目前唐冰森告別式時間還在討論中，歌仔戲團的行程會先暫停。楊世丞表示，唐媽媽平常身體就比較虛弱，再加上年長，她是在非常安詳的狀況下辭世。

唐冰森是彰化人，小時候因為喜歡看歌仔戲，後離家進入台南「紫雲社」學戲，不久成為當家小生，藝名「唐豔秋」。

台灣歌仔戲戲曲學者蔡欣欣今天接受中央社訪問時表示，唐冰森無論在內台戲或外台戲都有很精彩的表現，表演技術很好，內台戲更出名，「補破網」更是代表作。比較遺憾的是後來較少露面，沒有留下比較完整的口述歷史。

紙風車文教基金會執行長張敏宜已代表紙風車表達慰問之意，她表示，唐美雲母親唐冰森纏綿病榻多年，身體很虛弱，跟唐美雲住在家裡，受到很好的照顧。（編輯：張雅淨）1110404