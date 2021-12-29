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唐美雲投身歌仔戲數十載 獲頒藝術教育貢獻獎

2021/12/29 16:35（12/29 17:36 更新）
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資深歌仔戲演員唐美雲（右）日前獲頒教育部藝術教育貢獻獎「活動奉獻獎」，她謙虛表示，這個獎項是肯定整個歌仔戲團的努力。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月29日
資深歌仔戲演員唐美雲（右）日前獲頒教育部藝術教育貢獻獎「活動奉獻獎」，她謙虛表示，這個獎項是肯定整個歌仔戲團的努力。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月29日
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（中央社記者葉冠吟台北29日電）資深歌仔戲演員唐美雲日前獲頒教育部藝術教育貢獻獎「活動奉獻獎」。唐美雲投身歌仔戲數十年，不只推廣傳統藝術，也深入校園，她謙虛表示這個獎項是肯定整個歌仔戲團的努力。

第8屆教育部藝術教育貢獻獎27日舉行頒獎典禮。唐美雲獲得「活動奉獻獎」，她認為這是最大的鼓勵，也會繼續帶著團員往前走。唐美雲表示，從出道登台演出到早期在學校教課，自己不只投身歌仔戲數十年，也在學校教學，希望帶領更多學生走上戲台，並傳承歌仔戲。

身為「唐美雲歌仔戲團」團長，唐美雲謙虛表示，「得到這個獎項，這不是我個人的，除了感謝委員們以外，我要跟所有為劇團共同努力的人來分享這個獎項。」

唐美雲分享，「成立劇團之前，就在學校教學，到成立劇團後，還是不斷讓我們一些年輕學子們、學生們以及我學生的學生，讓他們可以繼續在歌仔戲平台、舞台上面得以學以致用。」

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近期唐美雲忙碌於宣傳新型態歌仔戲電視劇「孟婆客棧」以及「2021天鵝宴」公演，她笑說，每個人都怕她時間不夠用，還時時刻刻收到許多關心的簡訊，但只要看到公演結束的好評，還有忠實粉絲對她製作的「孟婆客棧」的稱讚，就會讓自己更有動力繼續往前拚。

唐美雲提到，明年元旦她將4度站上由灣聲樂團主辦的「2022台灣的聲音新年音樂會」，演唱「大願千秋」，全程將於明年1月1日下午4時在民視轉播，與觀眾一起迎接新年。（編輯：張雅淨）1101229

資深歌仔戲演員唐美雲長年推廣傳統藝術，近期擔任總製作人，推出新型態歌仔戲電視劇「孟婆客棧」。（公視台語台提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月29日
資深歌仔戲演員唐美雲長年推廣傳統藝術，近期擔任總製作人，推出新型態歌仔戲電視劇「孟婆客棧」。（公視台語台提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月29日
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