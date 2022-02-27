唐美雲為歌仔戲一生懸命 與高僧弘法信念有共鳴

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大愛電視傳統戲曲節目「高僧傳」27日推出新戲「慧遠大師」，由唐美雲歌仔戲團擔綱演出，也是團長唐美雲扮演的第20位高僧，她說，慧遠大師一生修法、弘法、護法的信念，與自己傳承歌仔戲的心有所共鳴。（大愛提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）大愛電視傳統戲曲節目「高僧傳」今天推出新戲「慧遠大師」，由唐美雲歌仔戲團擔綱演出，團長唐美雲說，慧遠大師一生修法、弘法、護法的信念，與自己傳承歌仔戲的心有所共鳴。

今天大愛發布新聞稿分享，資深歌仔戲演員唐美雲從「菩提禪心」到「高僧傳」系列，在大愛累積演出114部歌仔戲，今年首部推出的「慧遠大師」，是唐美雲扮演的第20位高僧。

唐美雲過去歷經哥哥與父親過世，心生出家的念頭，卻因媽媽一席話，遲遲沒有削髮為尼。因緣際會下，唐美雲接演「菩提禪心」與「高僧傳」系列，在演藝生涯中一圓出家的夢想，也從詮釋高僧的過程醍醐灌頂，原來用歌仔戲的專業表演，不但利益眾生，自己也大有斬獲。

慧遠大師一生修法、弘法、護法，這點特別引起唐美雲的內心共鳴，她成立唐美雲歌仔戲團，就是因為明白歌仔戲的美，甘願為它付出一切，要將經典好戲繼續傳承下去。

秉持這份信念，虎年春節假期，她與團員只有除夕夜跟家人團圓，第2天就前往宜蘭傳藝中心，展開為期一個月、每天2場演出。對唐美雲來說，闔家團圓的日子更是傳承與推廣的好時機，正因為感受到慧遠大師成立僧團的堅持，唐美雲也期許自己要保有「堅持不退的精神」。

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「得天下英才而教育之」是為人師表一大樂事，唐美雲一生懸命要傳承歌仔戲技藝，也明白「老師願意教，也要學生願意學」。求才若渴的老師遇上弟子求知若渴的那一瞬間，唐美雲說：「不僅弟子會被師父感動，其實師父也會深深被弟子感動。」

不過人才都是可遇而不可求，唐美雲旗下的「閃耀青年團」都是她細心挑選全力栽培，還暱稱他們是「小唐果」。對唐美雲來說，這群青年學子不但是心中甜蜜的負荷，更是歌仔戲未來的希望。（編輯：張雅淨）1110227