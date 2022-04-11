更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
運動

佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣
產經

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》輕症居家照護措施 健康益友APP遠距看診、藥師送藥到府
首頁 / 文化

國寶級歌仔戲小生唐冰森過世 告別式4/14舉行

2022/4/11 14:36（4/11 14:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北11日電）資深歌仔戲演員唐美雲的母親、國寶級歌仔戲小生唐冰森3日過世，享耆壽93歲。家屬今天表示，將於14日上午10時30分在南山放生寺公奠，邀請好友追思懷念。

唐冰森是彰化人，小時候因為喜歡看歌仔戲，離家進入台南「紫雲社」學戲，不久成為當家小生，藝名「唐豔秋」。台灣歌仔戲戲曲學者蔡欣欣受訪曾說，唐冰森表演技術很好，內台戲更出名，「補破網」更是代表作。

唐美雲先前表示，當時收到病危通知，雖然不願讓母親經歷侵入式治療的折磨，但簽下放棄急救同意書那刻，雙手仍在發抖，但想讓母親自己決定離開的時間，希望是最好的決定。唐美雲說，直到現在仍無法想像第一天如何度過，一直恍神，希望只是一場夢。

唐美雲崇敬母親做人處事，在同個劇團學到更多的是身教，「除了教育、學習之外，就是身體力行，用他們的身教來教導我，他們的言行舉止深深影響著小孩們。」

唐美雲難忘母親沒錯過任何一集歌仔戲電視劇「孟婆客棧」，連重播也不放過，未來決定將對母親的不捨與思念，化作傳承台灣歌仔戲文化的力量，完成母女共同的心願。（編輯：張雅淨）1110411

延伸閱讀
國寶級歌仔戲小生唐冰森過世 女兒唐美雲感念母恩
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載