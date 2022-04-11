國寶級歌仔戲小生唐冰森過世 告別式4/14舉行

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（中央社記者王心妤台北11日電）資深歌仔戲演員唐美雲的母親、國寶級歌仔戲小生唐冰森3日過世，享耆壽93歲。家屬今天表示，將於14日上午10時30分在南山放生寺公奠，邀請好友追思懷念。

唐冰森是彰化人，小時候因為喜歡看歌仔戲，離家進入台南「紫雲社」學戲，不久成為當家小生，藝名「唐豔秋」。台灣歌仔戲戲曲學者蔡欣欣受訪曾說，唐冰森表演技術很好，內台戲更出名，「補破網」更是代表作。

唐美雲先前表示，當時收到病危通知，雖然不願讓母親經歷侵入式治療的折磨，但簽下放棄急救同意書那刻，雙手仍在發抖，但想讓母親自己決定離開的時間，希望是最好的決定。唐美雲說，直到現在仍無法想像第一天如何度過，一直恍神，希望只是一場夢。

唐美雲崇敬母親做人處事，在同個劇團學到更多的是身教，「除了教育、學習之外，就是身體力行，用他們的身教來教導我，他們的言行舉止深深影響著小孩們。」

唐美雲難忘母親沒錯過任何一集歌仔戲電視劇「孟婆客棧」，連重播也不放過，未來決定將對母親的不捨與思念，化作傳承台灣歌仔戲文化的力量，完成母女共同的心願。（編輯：張雅淨）1110411