渴望樂團成員湯姆帕克腦瘤過世 享年33歲

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國與愛爾蘭男子團體「渴望樂團」（The Wanted）成員湯姆帕克（Tom Parker）今天辭世，享年33歲。他一年多前透露自己罹患腦瘤，無法動手術。

法新社報導，這位來自英格蘭西北部的歌手2020年10月宣布確診罹病，並在接受治療後於隔年3月與樂團其他成員團聚巡演。

他的演員妻子哈德威克（Kelsey Hardwick）在Instagram上寫道：「我們懷著最沉重的心情證實，湯姆今天稍早安詳過世，家人隨侍在側。」

其餘4名團員說：「他是我們的兄弟，言語無法表達我們的失落和悲傷。他永遠在我們心中。」

湯姆帕克和哈德威克有2個年幼的小孩，其中1個是在他確診後不久出生。

他當時告訴OK!雜誌：「我會在這裡，與病魔奮戰。」

「渴望樂團」2009年成軍 ，曾以All Time Low和Glad You Came等歌曲登上英國單曲排行榜榜首，後者也曾在美國告示牌（Billboard）排行榜排名第3。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110331