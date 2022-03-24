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丘丘合唱團前團長邱晨72歲逝世 就在今夜搖滾旋風當年席捲全台

2022/3/24 22:16（3/24 22:37 更新）
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丘丘合唱團前團長兼吉他手邱晨（中排右）24日過世，享壽72歲。當時的主唱金智娟（下排右）在臉書發文悼念。（中央社檔案照片）
丘丘合唱團前團長兼吉他手邱晨（中排右）24日過世，享壽72歲。當時的主唱金智娟（下排右）在臉書發文悼念。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北24日電）丘丘合唱團前團長兼吉他手邱晨（邱憲榮）今天過世，享壽72歲，他的友人證實消息。當時的主唱「娃娃」金智娟在臉書發文表示，「謝謝邱晨老師留下許多美好的作品。」

邱晨出生在台中，因為就讀中學時聆聽大量西洋音樂奠下音樂基礎，之後將創作投入新格唱片舉辦的「金韻獎」。他的音樂從民歌橫跨到流行音樂，在台灣流行音樂史上有重要地位。

影片來源：新格唱片 RockRecords

邱晨1981年成立搖滾樂團「丘丘合唱團」，並由「娃娃」金智娟擔任主唱，隔年推出首張專輯「就在今夜」，其中邱晨創作的「就在今夜」、「為何夢見他」、「河堤上的傻瓜」等都成為經典歌。

丘丘合唱團是台灣第一個登上電視的搖滾樂團，當時以「就在今夜」一曲轟動全台，且占據綜藝節目「綜藝100」的流行歌曲暢銷排行金榜許久。

邱晨離開丘丘合唱團後，用音樂表達對社會的關懷，像是關注湯英伸事件的「特富野專輯」，還有2011年的「大雪山之歌」。邱晨今年則是選擇回歸母語，從事客語音樂的創作。（編輯：黃世雅）1110324

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