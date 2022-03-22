劇場喜劇大師舒宗浩59歲辭世 果陀創辦人3天痛失2摯友

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）醒吾流行藝術學院院長舒宗浩21日因心肌梗塞辭世，享年59歲。果陀劇團創辦人梁志民在臉書證實，摯友顧寶明與舒宗浩相繼離世，希望2位喜劇大師天上同行。

舒宗浩畢業於國光藝校，後就讀台藝大，曾擔任崇右影藝科技大學表演學院院長，2019年因孫安佐事件曾多次接受媒體訪問。

梁志民在臉書上表示，1993年果陀劇場推出音樂劇「吻我吧娜娜」，舒宗浩正是原創演員之一，最近也受舒宗浩之邀將到醒吾開課程委員會，怎會這樣一走了之，「唯一可以慶幸的，是浩哥應該沒有受什麼苦，走得瀟灑自在！」

梁志民說，有舒宗浩在的地方不只是舞台或是生活裡，絕對少不了笑聲，射手座的機靈、反應、幽默，和他相處過的演員，劇團的同事絕對印象深刻。

根據果陀劇場官網資料，舒宗浩多才多藝，曾獲「中華民國青年獎章」、「中國文藝獎章」、「文建會及教育部舞台劇徵選」劇本創作首獎，屢獲國軍文藝金像獎的最佳導演、編劇、節目及相聲首獎。不但會演戲，也曾任藝工隊資深編導，設計人偶的造型和服裝。

舞台演出作品包括「江湖春秋」、「藍與黑」、「淡水小鎮」、「新馴悍記」等。電影編劇作品包括「好小子系列」；「菜刀與六個朋友」、「萬能運動員」、「太保與五個朋友」以及「皇金稻田」等。電視編劇作品包括「華視劇展」、「西施」、「連環泡（兩個女人短劇系列）」以及「風華絕代」等。（編輯：郭諭儒）1110322