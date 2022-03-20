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收藏家余德耀病逝 生前致力推廣中國當代藝術

2022/3/20 13:27
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（中央社記者張淑伶上海20日電）印尼華人企業家、上海余德耀美術館創辦人余德耀18日病逝香港，享壽65歲。余德耀是當代藝術收藏者，生前表示希望自己大部分收藏都留在中國，將中國當代藝術推廣到西方。

根據「余德耀美術館」在微信公眾號發出的訃告，余德耀（Budi Tek）與病痛抗爭6年餘後，因胰腺癌晚期，18日病逝於香港，享壽65歲。

綜合報導，余德耀1957年出生於印尼，在美國接受教育，後在印尼以農業相關產業發跡致富。

余德耀在2004年前後開始踏入當代藝術收藏領域，2007年創立余德耀基金會；2008年「余德耀美術館」在印尼首都雅加達開館；2014年在上海創辦余德耀美術館；2017年獲得法國榮譽軍團騎士勳章。

澎湃新聞指出，余德耀以中國當代藝術歷史為脈絡，持續收藏中國當代藝術作品，建立了以1985年至1995年中國當代藝術發展黃金時代為主的重要作品收藏體系。他曾表示，希望將自己大部分的收藏都留在中國。

2014年，余德耀接受紐約時報（The New York Times）採訪時曾說，美術館有話語權、可以制定規則，其收藏和展覽可能會成就一個藝術家將來的歷史地位，這需要持之以恆做出很學術的展覽，也需要很小心。

根據「余德耀美術館」發出的訃告，余德耀的收藏橋接中國當代藝術與國際頂尖機構的交流互動，致力於將亞洲文化進一步推向世界舞台。（編輯：李雅雯）1110320

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