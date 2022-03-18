哥吉拉初代主角寶田明逝世 享壽87歲

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本老牌男演員寶田明本月14日因肺炎逝世，享壽87歲。寶田早年以花美男形象活躍於日本演藝圈，1954年出道就挑大樑，擔綱第一部「哥吉拉」電影男主角。

日本日刊體育、產經新聞報導，寶田出生於1934年4月29日，高中畢業後被東寶公司簽下進軍演藝圈，1954年正式出道就主演第一部「哥吉拉」電影，在片中飾演與怪獸哥吉拉對峙的勇敢青年而廣受矚目。

身高180公分的寶田是當年日本人少見的高挑男星，又高又帥的形象讓他大受歡迎，寶田演出的電影超過200部，代表作包括「哥吉拉」系列、「藍色山脈」等，近年也演出多部音樂劇作品。

寶田明本月10日才剛出席新主演電影「如果世界完全沒有櫻花」（暫譯）記者會，他當時坐著輪椅出席，表示自己有腰痛毛病。

多名相關人士說，寶田近年身體狀況不佳，常進出醫院，本月13日突然健康惡化，14日凌晨逝世，新電影成為他的遺作。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1110318