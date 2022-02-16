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資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲
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資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

2022/2/16 22:44（2/16 23:14 更新）
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資深藝人巴戈16日在林口長庚醫院癌逝，享壽67歲。（中央社檔案照片）
資深藝人巴戈16日在林口長庚醫院癌逝，享壽67歲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟台北16日電）資深藝人巴戈今晚傳出在林口長庚醫院癌逝，享壽67歲。台灣優質生命協會秘書長紀寶如向中央社記者證實消息，並表示正在處理後事中。（編輯：卞金峰）1110216

巴戈小檔案
  • 8歲以童星身分出道，除了主持綜藝聞名，也常出現在戲劇中。
  • 生日：1954年7月4日
  • 經歷：
    金曲獎主持人（第3屆、第6屆）
    金鐘獎主持人（第25屆）
    金馬獎主持人（第26屆）
    以「雙星報喜」奪第21屆、第22屆金鐘獎綜藝節目主持人獎
    以「就在今夜」奪第26屆金鐘獎電視綜藝節目主持人獎
    出演「終極一班」、「我們與惡的距離」、「女兵日記女力報到」
巴戈（右）1994年曾與藍心湄一起主持金曲獎頒獎典禮。（中央社檔案照片）
巴戈（右）1994年曾與藍心湄一起主持金曲獎頒獎典禮。（中央社檔案照片）
巴戈（左）與鄒美儀1986年以「雙星報喜」獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎。（中央社檔案照片）
巴戈（左）與鄒美儀1986年以「雙星報喜」獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎。（中央社檔案照片）
巴戈曾參與演出「我們與惡的距離」。影片來源：公視戲劇 PTS drama
巴戈出席華視20週年慶晚會，在節目中獻唱。影片來源：華視懷舊頻道
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