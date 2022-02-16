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常楓告別式群星現身送別 兒不捨：爸媽天上團圓了

2022/2/16 10:00（2/16 10:22 更新）
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（中央社記者王心妤台北16日電）金馬影帝常楓6日夢中辭世，享嵩壽100歲。常楓兒子常忠漢今天在告別式表示，演戲是父親的生活與生命，20歲迷上就是一輩子，雖然不捨父親，但相信父親已在天上和母親團圓。

常楓不只是金馬獎、金鐘獎最佳男主角得主，也獲頒金馬終身成就獎與金鐘特別貢獻獎，96歲時還演出名導蔡明亮短片作品「月亮樹」，是演藝圈「常青樹」代表之一。他6日在夢中安詳辭世，今天舉辦告別式，文化部長李永得、主播陳雅琳、藝人張小燕、楊貴媚、屈中恆等人都到場送別。

常楓兒子常忠漢特別從美國返台送別父親，他代表家屬致詞表示，父親為人低調，百歲壽宴前就離去，很有父親的風格，演戲對父親不只是工作，更是生活與生命，20歲迷上演戲，迷上就是一輩子。

常忠漢表示，爸爸不只是軍職老兵，也是台灣戲劇圈的老兵，一個文藝工作者逐漸淡出舞台，印證老兵不死只會凋零，「但記憶永遠在你、我的心裡。」

常忠漢表示，母親去年過世，爸爸不便到場，但爸爸曾和母親說「很快就去看妳」，如今爸爸媽媽在天上團圓了，「爸爸是無懼生死的人，我跟妹妹不捨，但以他為榮，謝謝大家讓我父親生前、離世後都熱鬧開心，在此慶祝爸爸燦爛亮眼的一生。」

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李永得稱讚常楓作品為觀眾留下深刻記憶，是實至名歸的雙金影帝。蔡明亮今天讚譽常楓活到老演到老，對社會貢獻極大，「很了不起。」

楊貴媚表示，先前安排蔡明亮與常楓合作，當時相談甚歡，也難忘常楓年紀雖大但心態年輕，「謝謝他為演藝圈做了很大的貢獻。」屈中恆則透露之前因合作與常楓結緣，近兩年都會吃飯見面，今天現身送最後一程。張小燕則低調不受訪。（編輯：張雅淨）1110216

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