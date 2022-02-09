常楓離世蔡明亮不捨 讚逾一甲子演藝路光芒四射[影]

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（中央社記者王心妤台北9日電）金馬、金鐘影帝常楓6日於夢中辭世，享嵩壽100歲。導演蔡明亮2020年曾拍攝常楓為主角的短片「月亮樹」，他不捨常楓離開，也稱讚常楓演藝路走了超過一甲子，光芒四射。

蔡明亮短片作品「月亮樹」以資深藝人李珮菁與常楓為主角拍攝，在2020年記錄兩人鎂光燈以外的日常生活。蔡明亮今天在臉書表示，震驚不捨，但也認為常楓有福分能在夢中離開。

蔡明亮說，常楓是演藝界的「常青樹」，「我非常敬仰常爸，他的表演總能吸睛，對角色刻畫更是入木三分、深入人心。」蔡明亮提到，多次想著什麼時候能與常楓合作，無奈自己發片量少，直到演員楊貴媚的桂田基金會提出形象影片拍攝邀請，他才有機會圓夢。

蔡明亮表示，他希望在影片中單純拍下常楓走路的樣子，「不要他扮演什麼角色，就是他自己，他的演藝生涯一路走來已超過一甲子，可說是光芒四射。」初次合作讓蔡明亮感到幸運與榮幸。

蔡明亮難忘最後一顆鏡頭，常楓走到一棵老樹下駐足許久且沉默不語，「老樹非常漂亮，常爸也非常漂亮，樹與人，讓我們多看一眼吧。」（編輯：張雅淨）1110209

影片來源：台北電影節 Taipei Film Festival

影片來源：TGHFF