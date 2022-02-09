明金成當爸不到一個月驟逝 六月：最後一面很安詳

（中央社記者葉冠吟台北9日電）導演明金成昨晚因心肌梗塞猝逝，享年51歲，留下還在坐月子的妻子與新生龍鳳胎。相識快30年的好友六月說，昨晚到醫院見明金成最後一面，「他的面容都很安詳，就像睡著一樣。」

導演明金成今年1月20日剛與妻子林沛締（Patty）喜迎龍鳳胎寶寶出生，兩人過去求子多年，曾砸新台幣百萬元做十多次試管嬰兒療程，除夕更曬出全家福合照。沒想到，明金成昨晚卻在月子中心因心肌梗塞倒下，送醫後仍不治，讓身邊親友相當心痛。

演員六月告訴中央社記者，昨晚聽到親友通知噩耗後，自己馬上趕去醫院見明金成最後一面，「他的面容都很安詳、很OK，就像睡著一樣」，有跟他說請他放心，會好好照顧大嫂、小孩。六月坦言，近期並沒有特別聽說明金成身體不適。

六月表示，自己和明金成認識快30年，感情相當要好，平時都會互相關心，自己甚至就是因為明金成介紹才入行。六月回憶，一開始拍戲時經濟狀況不好，想跟明金成借錢，沒想到對方反而轉介她去另一個地方打工，「與其借我錢，不如教我去工作，他教我怎麼釣魚，而不是只丟給我魚。」

六月說，明金成的後事因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，目前不會設置靈堂，告別式部分，家屬則還在研討當中。六月坦言，明金成的遺孀Patty心情還在調適，畢竟太突然，希望大眾給Patty一些空間，「她剛生完小孩，又得一個人面對這些事情，希望大家讓Patty休息，不要打擾到她，有事都可以找我們。」

昨晚也趕到醫院協助明金成後事的「國光幫」好友屈中恆，僅透過經紀人表示，「都還好，都處理好了，謝謝關心，辛苦了。」

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和明金成情同兄妹的藝人小甜甜（張可昀）則傷心在臉書連寫3次「不可能」，不願相信明金成過世消息，並貼出兩人近期對話都在聊著孩子出生的喜悅，「再怎樣我都無法相信接受這是真的？是不是搞錯了？是不是只是誤導？大番薯哥哥......我們還有好多事要一起做！」

曾在明金成婚禮擔任伴娘的藝人大牙（周宜霈）也在臉書發文悼念，大牙表示，明金成私底下為人溫暖又細心，知道她和老公在備孕求子，身為過來人的明金成，還貼心送上備孕小金鏟給他們。大牙不捨地說：「您就是那麼溫暖......導演，一路好走，您的笑及溫暖永留在我們心中。」（編輯：張雅淨）1110209