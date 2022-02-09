明金成猝逝享年51歲 憾留新生龍鳳胎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北9日電）導演明金成昨夜傳出因心肌梗塞，緊急送往北市國泰醫院搶救仍宣告不治，享年51歲，與他親如兄妹的藝人黃小柔透過經紀人證實明金成過世噩耗，透露昨晚已赴醫院協助處理後事。

明金成 明金成小檔案 生日：1970年5月29日 學歷：南強工商影視科 主要作品 執導：戀愛女王、女人花、真愛配方等

演出：麻辣鮮師、我的祕密花園、最佳利益等 看更多 關閉 昨天晚上在月子中心陪伴剛產下龍鳳胎的老婆，沒想到晚上11時多卻突然心肌梗塞，緊急送醫後仍回天乏術。「國光幫」好友屈中恆、庹宗康，以及黃小柔與王睿夫妻檔、六月都緊急到醫院協助。

黃小柔經紀人告訴中央社記者，「因為最近變冷，明導心臟不舒服，結果去急救後就沒有回來了，小柔昨天聽到消息後，夫妻兩人就趕快到醫院幫忙，目前就是在安排照顧明導的家人，兩人都非常難過」。

明金成是導演兼演員，曾演出不少知名戲劇，如「麻辣鮮師」、「我的秘密花園」，2003年後轉戰導演，陸續執導過電視劇「男丁格爾」、「18禁不禁」、「海海人生」、「我的秘密花園2」、「歡喜來逗陣」等。

2017年明金成與小6歲的圈外女友林沛締（Patty）結婚，婚後積極求子，曾砸下新台幣百萬元，做了十多次試管嬰兒都失敗，直到2021年老婆才終於懷上龍鳳胎，在今年1月誕下寶貝孩子。

明金成的臉書上滿是分享初當父親喜悅，1月31日除夕的最後發文，則是曬出龍鳳胎寶寶，並寫道：「第一次在月子中心吃年夜飯，親友的祝福並沒有少，月子中心更提供氣泡酒增進儀式感，人生中第一次的溫暖年夜飯，感恩的心爆滿。」

明金成文字間充滿濃濃的溫馨感，更標註「家人在哪裡就是家」，還有人祝福明金成新年過後就要迎來父親節。未料昨晚卻傳出驟逝消息，令許多圈內好友與粉絲悲慟不已。

演員林依晨是明金成執導偶像劇「我的秘密花園2」的女主角，得知明金成猝逝，她告訴中央社記者：「一直都很感謝明導在導『秘密花園2』時，自己已經壓力很大了，還不忘以幽默感或自嘲的方式幫助年輕演員們放鬆，真的很懷念爽朗又不拘小節的他，更心疼他的妻小。」（編輯：張雅淨）1110209