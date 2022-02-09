金馬影帝常楓6日睡夢中辭世 享嵩壽100歲

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（中央社記者王心妤台北9日電）金馬終身成就獎得主常楓曾以電影「香花與毒草」摘下金馬影帝，女兒常青今天證實父親6日於夢中辭世，享嵩壽100歲，告別式將遵從父親遺願低調從簡，可能只開放親朋好友參加。

常青今天對中央社記者表示，常楓晚年身體無大礙，是在睡夢中安詳辭世，父親希望後事一切從簡，才沒有公開消息，目前因為哥哥旅居海外，擔心自己處理不夠周延，仍在討論告別式形式。常青也說，目前規劃會有告別式，但希望謹遵父親遺願低調從簡，可能只開放親朋好友參加。

常楓1923年出生於中國哈爾濱，曾於日商公司上班，並非演戲科班出身的他在1949年來台後，先是加入軍中話劇社，之後才開始拍電影，並與王玨和盧碧雲合演電影「惡夢初醒」打開知名度。

台視1962年開播後，常楓成為戲劇指導，也是首批台灣電視史演員代表之一。1976年，電視台將常楓演出的「寒流」濃縮剪輯成電影「香花與毒草」，也讓常楓摘下第13屆金馬獎最佳男主角。

常楓演藝作品多，曾演出電影「皇天后土」、「假如我是真的」、「頤園飄香」等，直到2021年都曾以主角身分出現在導演蔡明亮新作「月亮樹」中。為感謝常楓的貢獻，金馬執委會2008年頒發終身成就獎。

影視雙棲的常楓也是第19屆、21屆金鐘獎最佳男演員，2015年獲頒第50屆金鐘獎特別貢獻獎。

常楓晚年仍身體硬朗，生活一切可自理。對於長壽秘訣，常青曾分享，爸爸作息其實不符合養生原則，鹹甜不忌口也不太運動，但晚飯時都會喝一小杯高粱，或許對血液循環有益，其他時間則是菸酒不碰。（編輯：張雅淨、王靖怡）1110209

影片來源：【中視 CTV】官方頻道

影片來源：TGHFF

常楓（左）1976年以作品「香花與毒草」獲第13屆金馬獎最佳男主角。圖為常楓與金馬獎最佳女主角徐楓（右）於得獎後合影。

常楓（左起）與方芳1986年分別獲第21屆金鐘獎最佳男女演員獎。（中央社檔案照片）