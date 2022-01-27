蔡頭病逝享壽71歲 家屬盼觀眾記得他帶來的歡樂

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藝人蔡頭去年因肝癌住院後，26日傳出去年底病逝雙和醫院，享壽71歲。（圖取自facebook.com/2020TsaiTou）

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）藝人蔡頭去年因肝癌住院後，昨天傳出去年底病逝雙和醫院，享壽71歲。蔡頭經紀人今天證實了這項消息，並說因家屬按照蔡頭遺願，不希望大家難過，只盼觀眾記得蔡頭帶來的歡樂。

蔡頭（本名蔡斯文）昨天傳出於去年底病逝醫院，雙和醫院表示，因事涉病人隱私，院方不便透露，建議由家屬或經紀公司對外發言。蔡頭經紀人奔波一天找尋家屬後，其所屬的「將影娛樂」發布聲明稿證實離世消息。

聲明稿指出，經媒體報導後，公司與家屬求證，蔡頭確實於去年12月離世，「家屬基於蔡頭大哥遺願，不希望大家為他難過，只希望大家記得他帶給我們的歡樂，所以家屬並未對外提及蔡頭大哥離世消息，也不希望揭露安葬的地點」。

聲明稿表示，家屬謝謝各界關心，也懇請各位朋友別再關切後續，給家屬平靜的生活，「就讓蔡頭大哥永遠活在我們的心中，相信這也是蔡頭大哥最希望的」。

蔡頭早期曾是錄影秀「豬哥亮俱樂部」第一代主持人，是紅極一時的秀場天王，也曾與藝人白冰冰主持綜藝節目「連環泡」。在1995年創辦「紅頂藝人歌舞團」，是台灣第一個由藝人反串而組成的藝術表演團體。

不過在1999年「九二一大地震」造成表演場館倒塌，蔡頭慘賠新台幣上億元，還賣掉7棟房子，事業開始走下坡，逐漸淡出演藝圈。近年蔡頭偶爾接節目通告，也投入直播事業卻不太順利，賠了一些錢。

蔡頭後續再有新消息，就是去年傳出身體亮紅燈，在健檢時發現罹患癌症末期住院治療，今天經紀公司向家屬求證後，證實已於去年12月離世。（編輯：張芷瑄）1110127