蔡頭去年12月病逝不願人知 曾交代「就說我出國去玩」

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）資深藝人蔡頭去年底病逝，享壽71歲。蔡頭生前曾透露，過世後若別人問起就說他出國去玩，相當低調。過世消息傳出後演藝圈友人也紛紛悼念。

蔡頭（本名蔡斯文）的經紀公司今天發出聲明書，證實蔡頭已於去年12月離世，家屬基於蔡頭的遺願，不希望大家為他難過，只希望大家記得他帶來的歡樂，所以家屬並未對外提及蔡頭離世的消息，也不希望揭露安葬地點。

聲明書中提到，「懇請各位朋友別再關切後續，給家屬平靜的生活，就讓蔡頭大哥永遠活在我們的心中，相信這也是蔡頭大哥最希望的。」

蔡頭低調離世的處理方式，其實生前就曾透露。蔡頭2018年在節目「單身行不行」就談過自己已立好遺囑，也交代女兒、親友，萬一自己送醫院病危了，不要插管，也不要急救，死後的消息不要發，別人來問，就說出國去玩了，若是有媒體報導出來，就去告對方亂報。

蔡頭甚至說，不要舉行家祭、公祭，連頭七、幾七也都不需要，更不要拿香拜，最後就採用樹葬方式。

蔡頭的演藝圈友人們也紛紛透過臉書悼念他。好友向娃回憶兩人第1次見面是30幾年前，蔡頭當時還是用本名蔡斯文擔任舞蹈老師，幫她拍了一段20分鐘的歌舞秀，相當佩服蔡頭的排舞功力。

向娃說：「我知道你是一個不認輸的人，很多事情都默默承擔不願意麻煩朋友，你說因為小時候長得不好看又矮常常被欺負很自卑，所以奮發圖強，一定要成功成名才不會被人瞧不起，今天看到各媒體的報導，不告而別這就是你的個性，不管你在何處希望你遠離病痛，做你自己喜歡開心的事。」

利菁感慨地寫道：「驚訝您的離世，謝謝蔡頭大哥對後輩我一路的照顧，感謝，不捨，言語難以言表。」蔡頭過去曾多次參與綜藝節目「康熙來了」大聊各式話題，也展現舞技，節目主持人徐熙娣（小S）昨晚也在臉書表示，「蔡頭老師一路好走，我心中永遠的喜劇天王」。

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曹西平則表示，蔡頭是他當兵時藝工隊的舞蹈老師，對於蔡頭離世他驚訝萬分，並寫道：「跟你一起上節目，你說有天你走了都不讓大家知道，現在真的大家都不知道，你卻真的走了。」

曹西平心疼蔡頭一直以來被憂鬱症纏身，弟弟的過世也讓蔡頭走不出傷痛，「不管如何，大家記住蔡老師帶給大家的歡樂就好了，我們就把美好ㄧ刻停在那裡吧」。（編輯：張雅淨）1110127