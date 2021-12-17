金馬影帝陳松勇病逝享壽80歲 一尾活龍永存心中

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（中央社記者王心妤台北17日電）演藝工會理事長康凱證實，以電影「悲情城市」中精湛演出拿下金馬獎影帝的演員陳松勇今天病逝，享壽80歲。康凱說，陳松勇一生未婚但愛熱鬧，演藝工會將會協助處理後事。

陳松勇2006年曾因中風送醫，當時被診斷為血糖過高加上高血壓，健康狀況持續惡化，2009年春節前又因胃出血送醫，被診斷為胃潰瘍；之後又因罹患白內障加上視網膜出血，視力惡化，2016年因在家中不慎摔倒、肺積水等病況三度送醫。

康凱對中央社記者表示，兩人最後一次見面是1年前的演藝工會聚餐，當時彼此坐隔壁，「我們40、50年的交情了。」可惜因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，這一年便減少互相拜訪。

康凱回憶，陳松勇私下海派大方，年輕時把家裡布置的和宮殿一樣，甚至會準備許多高粱酒和酒杯，熱情招待藝人好友。

陳松勇一生未婚，康凱表示，工會就像個家，一定會幫忙處理後事，「他是愛熱鬧的人，不辦講不過去。」

桃園長庚紀念醫院向中央社記者表示，由於陳松勇生前有特別交代，因此無法向外界透露相關病情，感謝外界關心。（編輯：張芷瑄）1101217

1990年時任總統的李登輝（前左）接見影劇界代表陳松勇（前右）。（中央社檔案照片）