陳松勇生前高粱酒不離身 招牌粗口教罵人藝術

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金馬影帝陳松勇病逝，享壽80歲。他講話常穿插俗語並爆粗口，反而成為個人特色，甚至出版「陳松勇訐譙」、「陳松勇新訐譙」，教罵人的藝術。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王心妤台北17日電）金馬影帝陳松勇病逝，享壽80歲。陳松勇不論是幕前或私下為人都海派，晚年身體不佳仍隨身攜帶高粱酒，說話常穿插俗語和粗口，甚至曾出書教罵人的藝術。

陳松勇1970年出道，粗獷外表讓他常演出黑道老大或是江湖兄弟角色，代表作包含「魯冰花」、「報告典獄長」、「流氓世家」等片，也曾演出香港電影「監獄風雲II逃犯」，與香港影帝周潤發共同演出。

陳松勇同時也跨足電視劇演出，作品包含「豬哥亮與嘉慶君」、「兄弟有緣」等。他講話常穿插俗語並爆粗口，反而成為個人特色，甚至出版「陳松勇訐譙」、「陳松勇新訐譙」，教罵人的藝術。

陳松勇2006年曾因中風送醫，當時被診斷為血糖過高加上高血壓，健康狀況持續惡化，2009年春節前又因胃出血送醫，被診斷為胃潰瘍；之後又因罹患白內障加上視網膜出血，視力惡化，2016年因在家中不慎摔倒、肺積水等病況三度送醫。

陳松勇未婚，膝下無子女，他曾說把外籍看護Yule當女兒，Yule也叫他爸爸。陳松勇除了贈送黃金感謝對方照顧，也曾提到將會留遺產給她，讓她回鄉買地做生意。

陳松勇近10年逐漸淡出演藝圈，也少有戲劇作品，雖然身體狀況不佳，但出席演藝工會聚餐時都精神奕奕，連招牌的高粱酒依舊不離身，甚至稱想喝就喝，一生瀟灑自在。（編輯：張芷瑄）1101217