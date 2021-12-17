陳松勇晚年健康不佳 醫籲7大方法延長健康餘命

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（中央社記者江慧珺台北17日電）金馬影帝陳松勇今天病逝，台大醫院北護分院院長黃國晉說，陳松勇享壽80歲，雖高於台灣男性平均壽命78歲，但晚年健康狀況不佳，籲民眾從7大方法改善生活型態，可提升健康餘命。

陳松勇今天下午病逝於桃園長庚醫院安寧病房，他近年健康狀況不佳，曾患中風、糖尿病、高血壓、白內障加上視網膜出血，還曾在家摔倒、肺積水送醫治療。儘管多重病痛纏身，他仍隨身攜帶高粱酒。

身為老人醫學專家的黃國晉告訴中央社記者，陳松勇享壽80歲，雖高於台灣男性平均壽命78歲，但健康狀況不佳；理想狀態是追求健康、活躍老化，「不健康存活」餘年僅1到2週。

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要如何提升健康餘命，黃國晉建議，從生活型態著手最重要，包含戒菸、少飲酒、多運動、減少並釋放壓力、睡眠充足、飲食均衡；若患有慢性病，也要定期回診並按時服藥控制病況。

黃國晉說，老人常見的共病多與高血壓、高血脂與糖尿病「三高」相關，因三高疾病會破壞血管，導致心肌梗塞、中風等心腦血管疾病，也與慢性腎臟病相關，最終可能步入洗腎，若將危險因子控制妥當，則可提升健康餘命。（編輯：管中維）1101217