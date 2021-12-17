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悲情城市演夫妻 陳淑芳悼陳松勇：一路好走

2021/12/17 21:55（12/17 22:10 更新）
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金馬影帝陳松勇（右）17日過世，享壽80歲。昔日合作演員陳淑芳（左）祝福他一路好走。（圖取自facebook.com/grace.chen.7374480）
金馬影帝陳松勇（右）17日過世，享壽80歲。昔日合作演員陳淑芳（左）祝福他一路好走。（圖取自facebook.com/grace.chen.7374480）
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（中央社記者王心妤台北17日電）金馬影帝陳松勇今天過世，享壽80歲。陳松勇生前曾合作的金馬影后陳淑芳和女星張榕容都在臉書發文悼念，陳淑芳祝福陳松勇一路好走，張榕容則特別感謝陳松勇在演戲上的指導。

金馬影后陳淑芳曾與陳松勇在電影「悲情城市」中飾演夫妻，她今天也在臉書寫道：「我的老夥伴阿勇，祝福你一路好走！幾十年的合作歲月中，亦友，亦子，亦夫，雖然你答應的訪談無法完成，但是我和工作團仍會繼續努力完成有你的記憶。」

陳松勇近10年減少工作量，鮮少在影劇作品中亮相。他於2015年曾經和張榕容合作電影「我們全家不太熟」飾演祖孫。

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張榕容今晚在臉書感謝陳松勇當時願意飾演自己的爺爺，「謝謝您所有的教誨、謝謝您請我吃飯、謝謝您花時間唸唸我、謝謝您眼睛看不清讓我給您讀劇本、扶您上下樓，謝謝您偶爾賞我1、2杯高粱，讓我有跟您敲杯的機會，謝謝您讓我當面聽到您的訐譙語錄，謝謝您帶給我的一切美好。」

張榕容也提到原本明年就要相約見面，但陳松勇卻已經瀟灑地離開，「帶走了一切美好，留下了深深思念您的我們。爺...」。（編輯：張芷瑄）1101217

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