鳥人畫家何華仁64歲病逝 台灣猛禽精神永留傳

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「鳥人畫家」何華仁18日病逝，享壽64歲。他2017年罹患腦癌後曾接受治療，最後決定以藝術創作度過生命最後階段。（中央社檔案照片）

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（中央社記者邱祖胤、楊淑閔台北18日電）被譽為「鳥人畫家」的何華仁今晨病逝宜蘭家中，享壽64歲，他生前為版畫界、兒童文學及猛禽研究留下許多作品及貢獻，令藝文界及鳥類保育界朋友感到懷念及不捨。

何華仁生前好友、作家劉克襄在臉書（Facebook）表示，「昨晨去探望，告知我會在宜蘭規劃一條華仁步道，並且重返他年輕時蟄居的六龜，還有我們一起走過的關渡。他無法言語，但緊緊握著我的手。這一輩子的情誼，無從訴說，先這樣了。」

何華仁2017年經診斷罹患腦癌，曾接受一段時間治療，最後決定以藝術創作度過生命最後階段，作家向陽接受中央社記者電話訪問時表示，何華仁這種坦然面對生死的態度十分令人敬佩。

何華仁1958年生，曾任報社美術總監、出版社總編輯，1980年起開始觀察台灣野鳥生態，擔任過台灣猛禽研究會理事長、台北野鳥學會理事長，作品多次獲得金鼎獎、小太陽獎肯定。

何華仁病中仍持續創作，並陸續出版「哇！公園有鷹」及「風中有鷹」等書，2020年更舉行「鴞隼之章版畫展」，展出80餘件作品；他長期為鳥類保育投注的心力，更於2019年獲頒台灣猛禽研究會「終身貢獻獎」。

「鳥人畫家」何華仁生前為版畫界、兒童文學及猛禽研究留下許多作品及貢獻。（張宏銘拍攝提供）

台灣猛禽研究會創始於1994年一群賞鷹人的私下聚會，何華仁（右3）以低廉費用提供他的作品給猛禽會使用，也利用他的人脈及藝術成就募款，全數轉給猛禽會，作為保育與教育用途。（張宏銘拍攝提供）

向陽表示，何華仁與劉克襄並稱「鳥人」，一位是「鳥人畫家」，一位是「鳥人作家」，他們「都從年輕時就投入鳥類生態觀察與保護工作，愛鳥成癡，『鳥』題材也自然溶入他們的創作，浸淫既久，書寫益精，終成大家，飛禽的千種英姿、野鳥的萬般柔美，因此成為他們備受注目的標章。」

向陽指出，「何華仁開始鳥類生態觀察和木刻版畫，應該是受到劉克襄影響。早年兩人同在副刊服務，常常相偕到近郊賞鳥，讓他從對鳥類無從識別，到能夠判別鳥類種類，也讓他從觀察鳥類到刻繪猛禽，愈發得心順手。」

台灣猛禽研究會今天在官方臉書貼文哀悼何華仁，台灣猛禽研究會創始於1994年一群賞鷹人的私下聚會，何華仁積極參與會務發展。2001年，台灣猛禽研究會申請立案成為民間團體，何華仁當選第1、2屆理事長。

在猛禽會草創初期，何華仁與核心幹部王誠之、林文宏、張宏銘、陳世中、謝幸璂等前輩篳路藍縷。之後十幾年，何華仁以低廉費用提供他的作品給猛禽會使用，也利用他的人脈及藝術成就募款，全數轉給猛禽會，作為保育與教育用途。（編輯：戴光育）1101218