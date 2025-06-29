上海樂高樂園試營運出包 大飛車故障遊客掛半空

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（中央社記者李雅雯上海29日電）上海樂高樂園試營運期間，園區遊樂設施「樂高大飛車」發生突發故障情況，導致遊客在酷熱天氣被懸掛在半空達40分鐘；園區回應，第一時間緊急疏散遊客安全回到地面。

據新京報轄下媒體貝殼財經報導，樂高大飛車28日中午12時左右在運行中突發故障情況，導致10多名遊客被懸掛在高空軌道達40分鐘，彼時上海發布高溫橙色預警，室外氣溫達攝氏37度以上。

目擊者表示，樂高大飛車在運行中赫然停止動作，導致車輛停在傾斜軌道上，有遊客嚇得哭出來，工作人員幾分鐘內趕到現場安撫遊客情緒，大約40分鐘後，遊客在工作人員引領下，撤離到安全區域。

據澎湃新聞報導，上海樂高樂園29日回應，騎乘設施一旦檢測到異常會自動停止運作，樂高大飛車在28日下午1時恢復營運，經過檢查，確認設施符合安全標準，工作人員依據流程迅速疏散遊客、安全返抵地面，對遊客表示歉意。

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上海樂高樂園先前在試營運期間也有設備故障狀況。在20日試營運第1天，園區內4D劇場的水特效設備故障，使得水特效頓時在室內成為「下雨」，導致遊客被淋濕，樂園第一時間暫停水特效，對遊客加以安撫與致歉。

上海樂高樂園度假區座落在金山區楓涇鎮，為全球第11個、中國第1個樂高樂園度假區，占地面積31.8萬平方公尺，目標客群為2至12歲親子家庭；上海樂高樂園20日起進入試營運，將於7月5日正式開園。（編輯：周慧盈）1140629