五月天大巨蛋找金曲新得主 Energy玩「瑪莎去」諧音

（中央社記者洪素津台北29日電）樂團五月天今晚在大巨蛋展開第3場「回到那一天」25週年演唱會，彩蛋是金曲獎得主Energy，他們演唱新單曲「馬上去」，還邀請「瑪莎去」他們的演唱會，這讓瑪莎說：「不要拗人拗成這樣」。

五月天在今晚的演唱會邀請Energy合體，牛奶、阿弟、TORO、坤達、書偉5團員全員到齊，而Energy昨天剛以全民夯曲「星期五晚上」奪下本屆金曲獎年度歌曲獎，他們在台上感謝五月天，「如果沒有五月天暖心邀約，沒有Energy人生二刷的奇幻旅程」，阿信問Energy有沒有缺人，笑說：「這樣我拿金曲獎的機率會大一點，我們也拿一次而已！」

阿信笑稱團名可以取為「Energy Y」玩諧音哏，隨後Energy又帶來一首最新單曲「馬上去」，Energy還力邀瑪莎去他們9月高雄的演唱會當嘉賓，因為「瑪莎去」，再玩一次諧音哏，瑪莎哭笑不得說：「雖然你們是金曲新科得主，也不要拗人拗成這樣」，幽默對話笑翻台下粉絲。

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當然五月天的演唱會少不了與歌迷的「垃圾話」，在準備要隨著時光機重返專輯「後青春期的詩」時，阿信突然點名冠佑：「剛剛冠佑說到青春期，但我認識冠佑就沒有青春期，只有發…」怪獸立刻接話：「發情期」，讓全體團員笑翻，冠佑立刻回：「Watch your mouth！」

瑪莎跳出來幫冠佑說話：「我們不要再虧他，每次只要講到這種話題，大家就故意說他，我們不要再這麼不成熟了，總之，接下來下一張專輯，正式宣布專輯名稱，我們之前是『後青春期的詩』，接下來是『更年期的詩』」，又讓團員笑得東倒西歪，阿信更笑說：「是『後更年期的詩』！」（編輯：陳仁華）1140629