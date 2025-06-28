世界先進發紅包 基層員工辛勤獎金最高3.5萬元

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（中央社記者張建中桃園28日電）晶圓代工廠世界先進今天在桃園埔心牧場舉辦野餐家庭日活動，董事長方略送出紅包，對基層員工每人發放新台幣1萬至3.5萬元不等的辛勤獎金，總金額約9000萬元。

方略表示，2025年對全球半導體是非常具有挑戰的一年，主要是戰爭沒有平息，美國總統川普上任以後，推出對等關稅、半導體關稅等，為公司營運帶來極大挑戰。

方略說，今年上半年在所有員工的努力下，營運仍有不錯表現，營收與獲利同步成長。下半年因關稅影響，景氣存在不確定性，不過預期今年仍可望健康成長。

方略表示，少子化變成國安危機，公司最近推出很多鼓勵生育方案，打造友善環境，希望員工與家屬們回家能互相鼓勵多生一些「世界寶寶」，明年能有更多寶寶來參加家庭日活動。

為感謝員工努力的付出，方略說，2024年12月31日以前進入世界先進的基層員工，將於7月發放辛勤獎金1萬至3.5萬元不等，總金額約9000萬元。

方略受訪表示，上半年客戶因應關稅不確定因素提前備貨，美元營收健康成長。展望下半年，對等關稅等不確定性有鈍化情況，客戶需求仍相當積極，有一些急單，預期下半年美元營收可望溫和成長。

方略說，較大影響的是新台幣升值，今年以來新台幣升值約12%。不過，因避險策略得宜，將新台幣升值影響降至最低，世界先進幾乎沒有匯損。

至於新加坡廠進展，方略表示，去年第4季動土，工程進展順利，甚至有超前情況，客戶需求積極，希望建廠進度保持，今年6月初舉行上梁典禮，預計今年第4季進機，2026年下半年送樣客戶，2027年上半年量產，進度不排除提前。

至於Wolfspeed聲請破產，方略說，若客戶需要第二貨源，對世界先進將是正面，不過碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）營收貢獻仍不顯著。

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世界先進家庭日共有1500名員工參加，加計家屬共有4000人參加，世界先進並由方略代表捐贈目目非營利、台灣國際兒童村、行動兒童療育協會、瑪利亞基金會、樂活育幼院及藍天家園等6家公益機構共120萬元。

世界先進表示，今年勞動節後推出「家庭照顧強化計畫」，內容包括延長產假至14週、生育補助加碼至每胎1萬元、新增「幼兒照顧假」：育有3歲以下子女的員工，每月可享8小時有薪照顧假、彈性擴增「家庭照顧假」至14天，及全面升級孕期友善措施等。（編輯：翟思嘉）1140628